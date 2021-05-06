DAL PARÇASIYLA YER ALTI SULARINI METRESİNE KADAR BULUYOR
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DAL PARÇASIYLA YER ALTI SULARINI METRESİNE KADAR BULUYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Ahmet Palaz (74), eline aldığı dal parçasıyla yer altı sularının tespitini metresine kadar yapıyor.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Ahmet Palaz (74), eline aldığı dal parçasıyla yer altı sularının tespitini metresine kadar yapıyor. Palaz, çeşitli illere de giderek, tarla, bahçe ve ovaların suya kavuşmasına yardımcı oluyor.

Şehzadeler ilçesi kırsal Halıtlı Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Ahmet Palaz, 1984 yılında artezyen işine girdi. Palaz, bir arkadaşından dal parçasıyla su aramayı öğrendi. Zaman içerisinde kendisini geliştiren Palaz, yer altı sularını tespit edip, metresine kadar bulmaya başladı. Vatandaşlar, tarla, bahçe ve ovalarda sondaj kuyusu açmadan önce su kaynaklarının yerini belirlemek için Ahmet Palaz'a su aratıyor. Palaz, farklı illere de giderek yer altı sularının tespitini yapıyor.

Su bulduğunu duyan herkesin kendisini çağırdığını dile getiren Ahmet Palaz, "1984 yılında artezyen işine başladım. İlk suyu çıkardıktan sonra eve geldim. Sonrasında bu işi yaparken, çubukla da su aramaya başladım. Mahallede bu işi yapan bir arkadaş vardı ondan öğrendim. O bakmadığı için şimdi benim kadar tecrübeli değil. Daha önce baktığım yerlerde su çıkaramadığım yerler oldu ama mesela 95 metredeyse su, biz 90 metre kazmışız. Şimdiki tecrübeyle baktığım yerlerde artık metresine kadar biliyorum. Duyanlar çağırıyor. Sadece Manisa değil, Türkiye'nin çeşitli illerinden de davet ediyorlar. Nevşehir'e gittim, volkanik bir arazide 240 metre derinlikte su buldum. Bursa Koyunhisar'da bir su baktım ve buldum" diye konuştu.

Halıtlı Mahallesi'nde berberlik yapan Sezer Ayvaz, Ahmet Palaz sayesinde susuz kalmadıklarını belirterek, "Ahmet ağabey yıllardır bizim mahallemizin sularına bakar, hatta Manisa olmak üzere çoğu ilden insanlar gelerek, kendisine su baktırır" diye konuştu.

Ahmet Palaz'ın, kendi tarlasında su bulduğunu kaydeden Bayram Tur da, "Ahmet Bey geldiğinde, elindeki çubuklarla baktı ve tarlamda suyu buldu. Gittiğim her yerde bu mahalleden olduğumu söyleyince Ahmet Bey'in telefonunu istiyorlar" diye konuştu.

DAL PARÇASIYLA YER ALTI SULARINI METRESİNE KADAR BULUYOR
DAL PARÇASIYLA YER ALTI SULARINI METRESİNE KADAR BULUYOR
DAL PARÇASIYLA YER ALTI SULARINI METRESİNE KADAR BULUYOR
DAL PARÇASIYLA YER ALTI SULARINI METRESİNE KADAR BULUYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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