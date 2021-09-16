Dairesini çöp eve çevirdi, apartman sakinlerini isyan ettirdi

Antalya'da 14 daireli apartmanda kaldığı daireyi çöp eve çeviren ve şizofren hastası olduğu iddia edilen kadın, komşularını isyan ettirdi.

Muratpaşa ilçesinde 4 katlı apartmanın, birinci katında yalnız yaşayan N.G'nin iddiaya göre, son bir yılda rahatsızlığı ilerledi, 14 ailenin yaşadığı binada komşulara rahatsızlık vermeye başladı. Şizofreni hastası olduğu iddia edilen N.G, elektrik ve suyu bulunmayan dairesini çöp eve çevirdi. Gelen kötü kokular, yaptığı gürültü ve gittikçe artan saldırgan tavırları karşısında apartman sakinleri, durumu yetkili kurumlara bildirdi ama bir sonuç alamadı. En son apartmandaki bir kadını darp eden N.G, gece yarıları tüm daire kapılarını vurarak, komşuları canından bezdirdi. Asansörün olmadığı apartmanda kadının kapısının önünden korkuyla geçen komşular, olumsuz bir durum yaşanmadan önce yetkililerin kendilerine yardım etmesini istedi.

Öte yandan, evin içindeki kirlilik, çöpler, dağınıklık, tuvaletteki kötü görüntü cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Artık saldırı, hakaret, çöp kokusu var"

Apartman sakinlerinden Rahmi Yıldırım, "Bizim uzun zamandır yaşadığımız sorun var. Birinci katta oturan ve yaşınız yaşayan komşu, elektriği, suyu yok, şizofren hastası raporu var. Bir türlü sahip çıkan kimsesi yok. Son bir yılda rahatsızlığımız arttı. Artık saldırı, küfür, hakaret var. Asansörümüz yok binada, sürekli kapısı açık, mutfağı ve salonunu tuvalet olarak kullanıyor. Belediye ekipleri gelip kaba pisliği götürdü. Çok kötü bir koku geliyor. Çevre ve toplum sağlığına, apartman güvenliğine büyük tehlike oluşturuyor" diye konuştu.

"Korku içinde yaşıyoruz"

Yan komşu Füsun Türker, 8.5 yıldır aynı apartmanda yaşadıklarını ve son 1 yıldır kadının hareketlerinin saldırı boyutuna geldiğini söyledi. Kadının kapısının önünden çoluk çocuk herkesin korkarak geçtiğini dile getiren Türker, "Çocukların psikolojisini düşünemiyoruz bile. Biz bunları bir şikayet olarak addetmiyoruz. Bizim sesimiz olsunlar. Her kuruma bildirdik. Kadın adına da üzülüyoruz. İnsanın yaşayacağı bir ortam değil ev. Geçenlerde paket servise gelen bir kişinin arkasından bıçak atmış. Gece yarısı kapılarımız çalınıyor. Biz korku içinde yaşıyoruz, sadece huzur istiyoruz" dedi.

"Tedavi edilsin"

Gelen kötü kokudan bile vazgeçtiklerini ifade eden Türker, " Biz korkuyoruz, ya kendine ya apartmandan birine zarar verecek diye korkuyoruz. Bir yangın çıksa ne olacak, birimizi bıçaklasa ne olacak. Öldüğümüzle kalırız. Devletimiz bu kadına yardımcı olsun, tedavisini olsun. Biz bunu istiyoruz. Onun kötülüğünü istemiyoruz ne de kendimizin" diye konuştu. - ANTALYA