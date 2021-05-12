Daha önce iki bebeğini kaybeden aile şimdi beşiz bebek sevinci yaşıyor

İstanbul'da iki bebeklerini hamilelik sürecinde kaybetmelerinin ardından tüp bebek tedavisine başlayan Sümeyye ve Hakkı Tosun çifti, Kocaeli'de beşiz bebek dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

İstanbul'da iki bebeklerini hamilelik sürecinde kaybetmelerinin ardından tüp bebek tedavisine başlayan Sümeyye ve Hakkı Tosun çifti, Kocaeli'de beşiz bebek dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşayan çift, daha önce anne karnındayken iki bebeğini kaybetti. Sonrasında tüp bebek tedavisine başvuran çift, süreç içerisinde beşiz bebek sahibi olacaklarını öğrendi.

Hamileliğin 6. ayında anne Sümeyye Tosun'un ağrılarının artması üzerine çift, Kocaeli'deki özel bir hastaneye başvurdu. Gebeliği doktor tavsiyesi üzerine sonlandırılan anne Sümeyye Tosun, ağırlıkları 920 ile 1050 gram arasında değişen 3 erkek, 2 kız bebek dünyaya getirdi. Bebekler yoğun bakımda tedavi altına alınırken Tosun çifti, beşiz bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Aile bebeklerine Hüseyin, Ali, Azat, Azra ve Şura ismini verdi.

"Beşiz bebeğim olacağını hayal bile edemezdim"

23 yaşındaki anne Sümeyye Tosun, AA muhabirine, daha önce hamilelik sürecinde 2 bebeğini kaybettiğini belirterek ardından tüp bebek tedavisine başladıklarını söyledi. Tüp bebek tedavisi ile transfer edilen 2 embriyonun 4 bebek olduğunu ifade eden Tosun, beşincinin de doğal yolla meydana geldiğini ve bunu da yaklaşık 4. ayda öğrendiklerini kaydetti.

Tosun, hamilelik sürecinin zor geçmediğini dile getirerek "Son haftalarda ağrılarım arttı. Doktorumuz Erkan Türköz bayram öncesi bebeklerin alınması tavsiyesinde bulundu. Doğum bugün gerçekleşti. Şu anda bir kilogram civarında ağırlıkları var. Bebeklerimiz iyi, kuvözdeler. İnşallah en kısa sürede onlara kavuşuruz. Hamilelik öncesi beşiz bebeğim olacağını hayal bile edemezdim. Şu ana herkes şaşırıyor. Galiba bebekler eve gelince inanacaklar." diye konuştu.

Tosun, eşinin Pendik'te tersanede işçi olduğunu, hamilelik sürecinde kendisinin de işten ayrılmak zorunda kaldığını dile getirerek bebeklerinin bakımı için yardım beklediklerini kaydetti.

25 yaşındaki baba Hakkı Tosun da doğumdan sonra mutluluktan ağladığını, bugün bebeklerini görünce kendisini toparladığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız