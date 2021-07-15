Daha önce Hadise'nin yaptığını bu defa Çağla Şıkel yaptı
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Daha önce Hadise'nin yaptığını bu defa Çağla Şıkel yaptı

Daha önce Hadise'nin yaptığını bu defa Çağla Şıkel yaptı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Adı oyuncu Kaan Yıldırım'la anılan ünlü model Çağla Şıkel, oyuncunun eski sevgilisi ünlü şarkıcı Hadise'nin yaptığını uygulaması, kafaları karıştırdı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Adı Kaan Yıldırım'la anılan Çağla Şıkel'in hamlesi şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde aşk iddialarını yalanlayan Şıkel, Yıldırım'ın ürettiği maskeyi takması kafaları karıştırdı. Yıldırım'ın sahibi olduğu maskeyi takan Şıkel, aralarındaki aşk iddialarını yeniden alevlendirdi. Şıkel kareye, "Şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın sürekli bu şekilde besleniyorum. Dün gece chedar soslu patates kızartması bugün de pizza yedim. Onun şeysi oluyo bu. Denge önemli" yazarak, beyaz kalp emojisi koydu. Hadise ise Kaan Yıldırım'la sevgili olduğu dönemde oyuncunun ürettiği maskeyi takarak, reklam yapmıştı. Hadise de geçtiğimiz günlerde iş insanı Mehmet Dinçerler'le yeni aşka yelken açmıştı.

Daha önce Hadise'nin yaptığını bu defa Çağla Şıkel yaptı
Daha önce Hadise'nin yaptığını bu defa Çağla Şıkel yaptı

Kaynak: Snob Magazin

Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu
Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu
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