Dağlık Karabağ krizi: Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan askeri eğitim alıp birkaç gün içinde cepheye gideceğini açıkladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Dağlık Karabağ krizi: Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan askeri eğitim alıp birkaç gün içinde cepheye gideceğini açıkladı

27.10.2020 14:12 | Son Güncelleme: 27.10.2020 14:30
Dağlık Karabağ krizi: Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan askeri eğitim alıp birkaç gün içinde cepheye gideceğini açıkladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, askeri eğitim alacağını duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, askeri eğitim alacağını duyurdu.

42 yaşındaki Hakobyan, Facebok sayfasında birkaç gün içinde "Ermenistan'ın sınırlarını korumak için cepheye gideceğini" açıkladı.

Hakobyan "Yarından (Bugünden) itibaren ben dahil 13 kadın askeri eğitime başlıyoruz. Birkaç gün içinde sınırlarımızı korumaya yardıma gideceğiz. Ne vatanımızı ne de onurumuzu düşmana teslim edeceğiz" dedi.

Paşinyan'ın 22 yaşındaki oğlu Aşot Paşinyan'ın da bu ayın başından beri cephede olduğu açıklanmıştı.

Savaş beşinci haftasına girdi

Nikol Paşinyan Azerbaycan ile ülkesi arasında beşinci haftasına giren savaşta tüm Ermenilere orduya katılma çağrısında bulunmuştu.

Paşinyan "acı tavizlere vermeye hazır olmalarına karşın, Dağlık Karabağ'dan ödün vermeyeceklerini" söylemişti.

1994'ten bu yana Ermenistan'ın işgali altında olan Dağlık Karabağ'ın bazı noktalarında bombardıman olsa da, çatışmalar yoğunluklu olarak çevresindeki 7 bölgede sürüyor.

Son bir ayda on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. İki taraftan 1000'den fazla asker ve 100'ün üzerinde sivil hayatını kaybederken, yüzlerce sivil de yaralandı.

Ermenistan 974 askerinin öldüğünü, 37 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Azerbaycan askeri kayıpları resmi olarak paylaşmıyor ancak Bakü yönetimi 65 sivilin hayatını kaybettiğini, 300'den fazla sivilin de yaralandığını duyurdu.

Dağlık Karabağ krizi: Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan askeri eğitim alıp birkaç gün içinde cepheye gideceğini açıkladı
BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Muharrem İnce Mustafa Akıncı Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Sevim Emre Hatice Çarpar Kenan İmirzalıoğlu Aras Bulut İynemli
Spor Tisserand Serdar Aziz Fatih Terim Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Daha Fazla Hatay Patlama İskenderun Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dağlık Karabağ krizi: Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan askeri eğitim alıp birkaç gün içinde cepheye gideceğini açıkladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 14:30:28. #1.14#
title