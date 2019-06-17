Dağcılar Melikler Yaylası'nda buluştu

Konya ve Isparta sınırlarındaki Anamas Dağı eteklerinde yer alan bin 740 rakımlı Melikler Yaylası, yaklaşık 2 bin doğasever ve dağcıyı ağırladı.

Türkiye'nin dört bir yanından binlerce doğa tutkunu, 22'ncisi düzenlenen "Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (EUDOST) Dağcılık Şenliği" kapsamında 2 bin 998 metre rakımlı Anamas Dağı'na tırmanmak için bölgede kamp yaptı.

Kendi imkanlarıyla gruplar halinde bin 740 rakımlı Melikler Yaylası'na gelen dağcılar, burada kurdukları çadırlarda konaklayıp hem doğada olmanın tadını çıkardı hem de bol bol fotoğraf çekme imkanı buldu.

Yaşlısından genci ve çocuğuna her yaş grubundan doğaseverin buluştuğu, engellilerin de katıldığı etkinlikte, Aksaray'dan üç aylık bebekleriyle kampa gelen aile ilgi odağı oldu.

Aileleriyle şenliğe katılan doğa tutkunları, yüzlerce yıllık çam ağaçları ve kekik kokuları arasında oksijen depoladı.

Gün doğmadan tırmanışa başlayan dağcılar, zirvede gün doğumunu izlemenin ve fotoğraf çekmenin mutluluğunu yaşadı. Tırmanışa katılmayan doğaseverler ise açık havada vakit geçirmenin keyfini çıkardı.

Şenliğe, yaklaşık 2 bin doğasever ile dağcı katıldı.

Yaylaya sekizinci kez Konya'dan gelen dağcı Mustafa Kafalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkese hitap eden bir etkinlikte bulunduklarını söyledi.

Bölgenin muhteşem bir doğaya sahip olduğunu belirten Kafalı, "Burada bu heyecanı yaşamak, hatta üşümek farklı bir duygu. Doğa harikası olan, temiz havası ve zengin bitki örtüsüyle insanı adeta büyüleyen bu bölgeyi ailem de çok seviyor. Sürekli ailemle gelmeye çalışıyorum." diye konuştu.

77 yaşında 11 zirve tırmanışı yaptı

Tabanvay Grubu ile Ankara'dan etkinliğe katılan 77 yaşındaki Esat Yarar da ilerleyen yaşına rağmen doğadan kopamadığını dile getirerek, "Daha önce 10 kez zirve tırmanışı yapmıştım. Bugün 11'inci kez zirveye çıkmak için geldim. Biraz yorucu ama çok güzel bir duygu. Çok mutluyum. Katılan tüm dağcılara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'ten gelip zirve tırmanışı yapan dağcı Yusuf Arı, yaylanın etkileyici atmosferini çok beğendiğini anlattı.

Seydişehir'den oğluyla şenliğe gelen beden eğitimi öğretmeni Süleyman Kılınç, etkinliğe katılımın her geçen yıl arttığını söyledi.

Melikler Yaylası'ndaki şenlikler 22 yıldır Isparta Valiliği, Eğirdir Belediyesi, Aksu ve Yenişarbademli kaymakamlık ile belediyeleri, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, Isparta İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle yapılıyor.

Şenlikte misafirlere konaklama, yemek ve çeşitli sosyal imkanlar sunuluyor.

Kaynak: AA