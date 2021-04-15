Daday Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik Tesisi, Mayıs ayında açılıyor
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Daday Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik Tesisi, Mayıs ayında açılıyor

Daday Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik Tesisi, Mayıs ayında açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Daday Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından turizm alt yapısının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'na (KUZKA) sunulan atlı terapi merkezi projesinde sona yaklaşıldı.

Daday Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından turizm alt yapısının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'na (KUZKA) sunulan atlı terapi merkezi projesinde sona yaklaşıldı.

Mayıs ayı sonunda faaliyete geçmesi planlanan 4 milyon liralık Daday Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik Tesisi için geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi. Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen toplantıya Kastamonu Valisi Avni Çakır, Daday Kaymakamı Mehmet Sert ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda tesisin bazı teknik ayrıntılar ile giderilmesi gereken eksiklikler, açılışı ile ilgili son çalışmalar, Hipoterapi eğitimi verilmesi ile ilgili gelişmeler ile tesisin yönetimi konuları görüşüldü. Tesisin İşletme Müdürü olarak Kastamonu Valisi Avni Çakır ve Daday Kaymakamı Mehmet Sert tarafından Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Güzin Aytekin önerilerek, gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi.

Toplantı sonunda Atlı Spor Topluluğu tarafından Vali Avni Çakır, Daday Kaymakamı Mehmet Sert ve KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ile diğer davetlilere çeşitli hediyeler verildi. Heyet, son olarak Atlı Terapi Merkezine giderek tesisin son durumu hakkında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı. Ayrıca edinilen bilgiye göre, Atlı Terapi Merkezinin Mayıs ayı sonunda hizmete açılması planlanıyor. - KASTAMONU

Daday Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik Tesisi, Mayıs ayında açılıyor
Daday Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik Tesisi, Mayıs ayında açılıyor
Daday Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik Tesisi, Mayıs ayında açılıyor
Daday Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik Tesisi, Mayıs ayında açılıyor
Daday Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik Tesisi, Mayıs ayında açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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