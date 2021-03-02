"Dadaşlar" kontrollü normalleşmeyle kıraathanede kıtlama çay keyfine kavuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Dadaşlar" kontrollü normalleşmeyle kıraathanede kıtlama çay keyfine kavuştu

02.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:53

Erzurum'da kontrollü normalleşme süreciyle yüzde 50 kapasiteyle yeniden açılan kıraathane ve çay ocaklarına gelen "dadaşlar" kıtlama çay içmenin keyfini yaşıyor.

Erzurum'da kontrollü normalleşme süreciyle yüzde 50 kapasiteyle yeniden açılan kıraathane ve çay ocaklarına gelen "dadaşlar" kıtlama çay içmenin keyfini yaşıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, orta riskli iller arasında bulunan Erzurum'da kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle birçok kıraathane ve çay ocağı esnafı, sabahın erken saatinde işletmelerine gelerek hazırlıklarını yaptı.

İş yerlerini yüzde 50 kapasiteye göre düzenleyen esnaf, uzun aranın ardından vatandaşlara hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kentin sert geçen kışları nedeniyle vazgeçilmezleri arasında yer alan kıraathanelere kavuşan vatandaşlar, yanan sobanın etrafında kıtlama çay eşliğinde sohbet ediyor.

"Kıtlama çayını özlemişler"

İşletme sahiplerinden Ercan Tekmanlı, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle bugün iş yerlerini açıp "Bismillah" dediklerini söyledi.

Aylardır bu anı özlediklerini dile getiren Tekmanlı, "İşlerimize başladık. Sobamızı yaktık, çaylarımızı demledik. Müşterilerimize hizmet vermeye başladık. Bazı arkadaşlarımız, iş yerini açar açmaz geldi. Kıtlama çayını özlemişler. Evde otura otura bıkmışlar. Kıtlama çayı bizde bir gelenek. Erzurum'da şekeri çayın içine atmazlar, kıtlama olarak içerler. Kısıtlama kalktı, millet kıtlama çayının keyfini çıkartıyor." dedi.

Salih Akıllı da uzun bir aranın ardından vatandaşların kahvehaneye gelip kıtlama çay içtiğini, arkadaşlarıyla sohbet ettiğini belirtti.

Kent sakinlerinden Hasan Binici ise 3 aydır kahvehanelerin kapalı olduğunu, kısıtlamanın kalkması üzerine sabahın ilk ışıklarıyla kahvehanenin yolunu tuttuklarını söyledi.

"Erzurum demek kıtlama çay demek"

Çorbalarını içip kıraathaneye çay içmeye geldiklerini anlatan Binici, "Arkadaşlarımızla oturup çay eşliğinde sohbet ediyoruz. Sobamız yanıyor, yerimiz sıcak. Erzurum demek kıtlama çay demek." ifadelerini kullandı.

Mustafa Hancı da kısıtlamanın kalkmasını olumlu bulduklarını, kahvehanede çay eşliğinde hasret giderdiklerini aktardı.

'Dadaşlar' kontrollü normalleşmeyle kıraathanede kıtlama çay keyfine kavuştu
'Dadaşlar' kontrollü normalleşmeyle kıraathanede kıtlama çay keyfine kavuştu
'Dadaşlar' kontrollü normalleşmeyle kıraathanede kıtlama çay keyfine kavuştu
'Dadaşlar' kontrollü normalleşmeyle kıraathanede kıtlama çay keyfine kavuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Fahrettin Koca Berat Albayrak İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Zeki Müren Mustafa Ceceli
Spor Mesut Özil Fatih Terim Serdar Aziz Gökhan Gönül Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Dadaşlar" kontrollü normalleşmeyle kıraathanede kıtlama çay keyfine kavuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 13:53:54. #1.14#
title