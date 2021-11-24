D Harfi ile başlayan İsim, Şehir, Hayvan, Bitki, Eşya, Ünlü isimleri nelerdir? D ile başlayan isimler, şehirler, bitkiler, eşyalar
En çok oynanan oyunlardan birisi İsim-Şehir-Hayvan-Bitki oyunudur. Özellikle kış aylarında evlerimizde ailemizle birlikte oynayacağımız en popüler oyun İsim-Şehir-Hayvan-Bitki oyunudur. İsim şehir oyunu oynayanlar bazen D harfi ile başlayan isimler bulmakta zorlanabiliyor. Sizler için D ile başlayan tüm isimleri paylaşacağız. Peki, D Harfi ile başlayan İsim, Şehir, Hayvan, Bitki, Eşya, Ünlü isimleri nelerdir? D ile başlayan kelimeler ve isimler nelerdir?
İsim-Şehir oyunu oynamak hem eğlenceli, hem kolay hem de öğreticidir. Eğer ilkokula giden çocuklarınız varsa hafta sonları bu oyunu çocuklarınızla birlikte oynayabilir ve eğlenebilirsiniz. Sizler için D ile başlayan isim şehir oyununda lazım olacak tüm isimleri derledik. Haber imizden D ile başlayan isimlerle bakarak oyunda başarı sağlayabilir ve puanları toplayabilirsiniz. Alfabenin 5. harfi D ile başlayan isimler, D ile başlayan şehirler, D ile başlayan hayvanlar, D ile başlayan bitkiler, D ile başlayan eşyalar, D ile başlayan artistler vb. tüm isimler sizlerle... İyi eğlenceler...
İsim-şehir, Türkiye'de ortaya çıkan ve günümüzde de varlığını sürdüren bir oyundur. Oyun birkaç oyuncu ile veya birkaç grup ile oynanabilir. Oyunda her oyuncu veya grup için kâğıt ve kalem gerekir. Genellikle 3-4 oyuncu ile oynanmaktadır. Bilgi içerikli bir oyun türüdür.
Alfabeden seçilen bir harf seçilir (genelde "Ğ" seçilmez). Seçilen harfle başlayan isim, şehir, hayvan, bitki, eşya, ülke, sanatçı ve oyuncular tarafından belirlenen başka maddeler ile ilgili adlar, boylamsal çizgiler ile maddelere ayrılmış kâğıtta ilgili maddenin altına yazılır. Genelde adların yerel kullanımları kabul görmez. Bu adları tamamlayan ilk oyuncu 1 dakika süre tutar diğer oyuncular 1 dakika içerisinde bitirmelidirler. 2 kisi ayni şeyi yazmışsa 5 puan farklıysa 10 puan boşsa 0 puan alır. Eğer 3 veya daha fazla kişiyle oynanan oyunda herkes aynı şeyi yazıp bir kişi farklı yazarsa 15 puan alır. Oyun sonunda en çok puan alan kazanır.
- Dilara
- Derya
- Döndü
- Dursun
- Deniz
- Demet
- Defne
- Davut
- Demir
- Dinçer
- Doğan
- Düzce
- Denizli
- Diyarbakır
- Deve
- Deniz Aslanı
- Deniz Ayısı
- Dülger Balığı
- Deniz Anası
- Domuz
- Darı
- Dere Otu
- Dulavrat Otu
- Düdüklü Tencere
- Daktilo
- Davul
- Dolap
- Dikiş Makinesi
- Divan
- Davlumbaz
- Divit Kalem
- Demet Akbağ
- Demet Evgar
- Dilek Yorulmaz
- Deniz Çakır
- Demet Özdemir
- Demet Tuncer
- Doğa Nalbantoğlu
- Dilara Kurtulmuş
- Dilara Aksüyek
- Dilara Öztunç
- Dilan Çiçek Deniz
- Deniz Gök
- Demet Sevim
- Dut
- Demokratik Kongo Cumhuriyeti
- Doğu Timor
- Danimarka
- Dominik Cumhuriyeti
NOT = D ile başlayan birçok isim, şehir, ülke... vb. ismi mevcuttur. Fakat sizlere bazılarını paylaştık.
Oyun dörderli gruplar halinde oynanır. Öğretmen bir harf belirler. Öğrenciler bu harfle başlayan tabloda belirtilen isimleri bulurlar. Öğretmen 3 dk süre tanır. Her soru 10 puandır. Aynı cevaplar 5 puan. Cevap verilemezse 0 puan alınır. Sonunda puan toplanır. Toplam puan kısmına yazılır. Öğretmen tekrar harf belirler. Oyun bu şekilde sürer gider. Her grubun birincileri belirlenir, ödüllendirilir. Oyun konunun pekişmesine, daha çok akılda kalmasına vesile olur. Yarış havasında olduğu için öğrencilerin birbirlerini denetlemesine imkan sağlar.
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