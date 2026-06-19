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Manisa'da üç aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Manisa'da üç aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
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Manisa'nın Kula ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada Aytekin Akkaya ve Nadir Salmanov (56) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.15 sıralarında İzmir-Uşak kara yolu Kula ilçesi Kavacık rampasında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Nadir Salmanov idaresindeki 99 ZC 168 plakalı tiner yüklü TIR, Osman Aktaş idaresindeki 06 AU 2777 plakalı TIR'a ve Rüstem B. (38) yönetimindeki 20 PV 447 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle 99 ZC 168 plakalı TIR, yol kenarındaki tarlaya devrildi, diğer TIR ise yan yatarak yolu kapatması

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Aytekin Akkaya ile TIR'ın sürücüsü Nadir Salmanov'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Rüstem B., araçta bulunan Bülent K. (25) ve Adem K. (44) ile diğer TIR'ın sürücüsü Osman A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara alınarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından ölen 2 kişinin de cenazeleri de aynı hastanenin morguna konuldu.

Devrilen TIR nedeniyle karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolu, ekiplerin bölgede yaptığı inceleme ve yol temizleme çalışmalarının ardından yaklaşık 3 saat sonra kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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