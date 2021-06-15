D-8'in kuruluş yıl dönümü programı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, D-8 ülkelerinin dünya nüfusunun yedide birine ev sahipliği yaptığını, kendi arasındaki ticareti daha da ileri düzeylere çıkarması, çağın gereklerine uygun şekilde çok yönlü iş birliğini derinleştirmesi ve çeşitlendirmesinin son derece...

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, D-8 ülkelerinin dünya nüfusunun yedide birine ev sahipliği yaptığını, kendi arasındaki ticareti daha da ileri düzeylere çıkarması, çağın gereklerine uygun şekilde çok yönlü iş birliğini derinleştirmesi ve çeşitlendirmesinin son derece elzem olduğunu belirtti.

Saadet Partisince, Müslüman ülkeleri bir araya getirmek için 1997'de kurulan Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (D-8), 24. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Akbaşoğlu, programda yaptığı konuşmada, D-8'in kanaat önderi ve kurucusunun Necmettin Erbakan olduğunu, bugün D-8 ülkelerinin kaydettiği gelişmeye ve teşkilatın geldiği noktaya bakıldığında, Erbakan'ın feraset ve basiretiyle haklı ve isabetli bir karar verdiğinin çok daha iyi anlaşıldığını söyledi.

"D-8 ülkeleri arasındaki ticaret hacminin teşkilatın kuruluşundan bu yana 7 kat artmış olmasında şüphesiz D-8 bünyesinde oluşturulan mekanizmaların önemli rolü bulunmaktadır." diyen Akbaşoğlu, D-8'in ırkçılığın, ayrımcılığın, yabancı düşmanlığının ve İslam karşıtı düşünce ve eylemlerin karşısında hakkı üstün tutan, güçlü bir fikir ittifakı olarak da önemli bir misyonu ifa ettiğini vurguladı.

Akbaşoğlu, diğer hükümetler arası kuruluşlar ve ekonomik bloklarla da ilişkilerini geliştirmekte başarılı olan, konumunu güçlendiren, dünya barışına, güvenliğine ve refahına katkı sağlayan pek çok iş birliğinin de aktif birer üyesi haline gelen D-8'in potansiyel enerjisinin, kinetik enerjiye dönüştürülmesi gerektiğine işaret etti.

"Dünya nüfusunun yedide birine ev sahipliği yapan D-8'in kendi arasındaki ticareti daha da ileri düzeylere çıkarması, çağımızın gereklerine uygun bir şekilde çok yönlü iş birliğini derinleştirmesi ve çeşitlendirmesi son derece elzemdir." değerlendirmesinde bulunan Akbaşoğlu, 8 Nisan 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 10'uncu D-8 Zirvesi'nde, D-8 liderlerinin teşkilattan beklentilerinin oldukça yüksek olduğunun bir kez daha müşahede edildiğini aktardı.

Akbaşoğlu, "20. yüzyılın son çeyreğinde kurulan uluslararası örgütler arasına adını başarıyla yazdıran D-8'in, 21. yüzyılın teknolojik rekabet ortamında da başarılı olmak yönündeki kararlılığı son derece memnuniyet vericidir. İnanıyor ve ümit ediyorum ki bu kararlılık somut eylemlere, projelere ve daha güçlü adımlarla daha büyük neticelere ulaşacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin dönem başkanlığı süresince D-8 ülkeleri arasında yerli paralarla ticareti artırmaya, D-8 tercihli ticaret anlaşmasını işlevsel hale getirerek, D-8 içi ticaret hacmini yükseltmeye ve teşkilatı yeni üye ve gözlemcilerle güçlendirmeye önem verdiğine dikkati çeken Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye bundan sonra da teşkilat içerisinde bu yönde atılacak adımları tüm gücüyle destekleyecek, gerek dönem başkanı Bangladeş gerekse diğer D-8 ülkeleri ile yakın iş birliği içinde bu konularda çalışmalara kesintisiz şekilde devam edecektir. D-8'in pek çok bakımdan eşine az rastlanır nitelikte çok yönlü ve proaktif bir uluslararası iş birliği platformu olarak dünyanın geleceğine yön vereceğini düşünüyorum."

"İttifakın temsilcisi"

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da D-8'in, birlik ve beraberliği dilinden düşürmeyen 100 yılı aşkın İslam siyasetinde ittifakın temsilcisi olduğunu söyledi.

Tatlıoğlu, "D-8 ne yazık ki 20 yıldır üzerine toprak serpilmiş bir projedir. Orta Doğu'da D-8'in yerini itilafçı projeler almıştır. Bu nedenle Orta Doğu'da enerjimizi ve kaynaklarımızı tüketmiş bir fotoğraf söz konusudur." görüşünü savundu.

İsmail Tatlıoğlu, "Esasında D-8, Türkiye'nin ekonomi ve dış politikasının ana eksenini oluşturmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Necmettin Erbakan'a Allah'tan rahmet dileyen Tatlıoğlu, D-8'in 25. yılında daha güçlü olmasını temenni etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu