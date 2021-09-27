D-100'de makas atarak ilerleyen sürücü araçlara çarptı: 3'ü çocuk, 7 yaralı

Trafik canavarı, bu kez Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ortaya çıktı. D-100 karayolu üzerinde makas atarak ilerleyen şahsın, öndeki araçlara çarpması sonucunda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

MAKAS ATARAK İLERLİYORDU

Gebze ilçesi D-100 karayolu Tatlıkuyu Mahallesi mevkiinde, Ankara istikametine makas atarak ilerlediği iddia edilen E.U. idaresindeki 41 AR 548 plakalı Volkswagen plakalı otomobil, önce S.B. idaresindeki 42 AGA 382 plakalı Renault marka otomobile daha sonrasında ise Y.D. idaresindeki 41 AHS 510 plakalı hafif ticari araca çarptı.

TOPLAMDA 7 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisi ile sürücü E.U. ve Y.D. ile araçlarda bulunan G.Y., S.G., H.B., F.B. ve A.B. isimli 7 kişi yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

"ARKADAN GELİP 2 ARACI BİÇTİ"

Öte yandan, kazayı gören vatandaş Oktay isimli vatandaş, "Ben orta şeritte ilerliyordum, ilerideki petrole girecektim sinyal vermiştim. Ama Volkswagen makas atarak geldi ve 2 aracı biçerek bu hale getirdi" ifadelerine yer verdi.

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