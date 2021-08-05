CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten: Şov yapmayın, insan olun insan
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CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten: Şov yapmayın, insan olun insan

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Orman yangınlarının devam ettiği bölgeye giderek küçük yangın tüpüyle müdahale eden CNZ Burak'a tepkiler dinmiyor. Sosyal medya fenomenine tepki gösterenler arasına ünlü oyuncu Burcu Özberk de katıldı. Özberk, sosyal medya hesabından CZN Burak'ın yangın söndürdüğü anları alıntılayarak, "Şov yapmayın insan olun insan" yazdı.

Sosyal medyada yaptığı yardımları yayınlamasıyla tanınan restoran sahibi CNZ Burak'a yangın bölgesinde çektiği video nedeniyle tepki yağıyor. Sosyal medya fenomeni, yangın bölgelerine yiyecek yardımında bulunmasının yanı sıra yangın söndürme çalışmalarına da katılmak istedi. Ancak Burak Özdemir'in şiddetli yangına küçük tüp ile müdahale etmesi, "Yangın üzerinden prim yapmak olarak" nitelendirildi. Videonun yayılmasının ardından Özdemir'e tepkiler yükseldi.

BURCU ÖZBERK DE TEPKİ GÖSTERDİ

CZN Burak'a video nedeniyle tepki gösterenlerden biri de Aşk Mantık İntikam dizisinin başarılı oyuncusu Burcu Özberk oldu. Özberk, Twitter hesabından CZN Burak'ın küçük tüp ile yangın söndürdüğü anları alıntılayarak, "Şov yapmayın insan olun insan" yazdı.

CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten: Şov yapmayın, insan olun insan

"KENDİ ÇABAMIZLA YARDIM ETMEYE ÇALIŞTIK"

Hakkında eleştiri bombardımanı olan Burak Özdemir de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kendini savundu. İftira atıldığını söyleyen Özdemir, şunları söyledi:

"Bazı insanların içinde maalesef kötülük bitmiyor. Antalya'ya yardım için gittiğimizde, oraya vardığımız zaman bir yangın gördük. Kendi çabamızla yardım etmeye çalıştık...

CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten: Şov yapmayın, insan olun insan

"HER ZAMAN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Zaten sonradan itfaiyeciler dahil oldu ve sol tarafı söndürdük. Sadece elimizden geleni yaptık. Hiçbir zaman için kimseden bir beklentim olmadı, olamaz da...

CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten: Şov yapmayın, insan olun insan

Bazı kötü niyetli insanlar kötü niyetleriyle iftira atmaya devam ediyorlar. Kim ne derse desin her zaman elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Beni destekleyenler iyi ki varsınız."

CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten: Şov yapmayın, insan olun insan
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Haber Yorumları (1)
FAKIR: çok doğru diyor bu avratta acayip bir çekicilik var
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500
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