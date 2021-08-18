Cyberpunk 2077 oyuncular için 3 yeni DLC paketi ekledi!

Cyberpunk 2077 1.3 yaması ve DLC detayları.

Cyberpunk 2077, tartışmasız 2020'nin en çok beklenen oyunlarından biriydi ve Keanu Reeves'in başrol oyuncusu için heyecan tüm zamanların en yüksek seviyesindeydi.

Ne yazık ki hayranlar için oyun açıkça eksik bir durumda başladı. Cyberpunk 2077, konsollarda son derece düşük kare hızlarından tamamen bozulan görevlere ve NPC davranışlarına kadar hayranlarını aldatılmış ve üzgün hissettirdi.

O zamandan beri, geliştirici CD Projekt Red, oyunun sorunlarını çözmek için yorulmadan çalışıyor ve bu çabaya yardımcı olmak için bir sürü yama yayınladı. 1.3 güncellemesi sadece basit bir hata düzeltme güncellemesi olmayacak, çünkü CDPR oyuncuların bazı ücretsiz DLC'lere de sahip olacağını açıkladı.

Cyberpunk 2077 Güncelleme 1.3 DLC detayları ve yama notları

CD Projekt Red kanalında yakın zamanda yapılan bir canlı yayın sırasında, oyunun geliştiricileri, bu güncellemenin bir parçası olarak yapılan tüm değişiklikleri ve ince ayarları oyunculara aktardı.

Geliştiriciler ayrıca Cyberpunk 2077'ye eklenecek üç yeni DLC parçasıyla ilgili ayrıntıları da paylaştı:

Johnny Silverhand'in Alternatif Görünümü – Cyberpunk 2077'nin "Ek İçerik" sekmesindeki Ayarlar'da etkinleştirilebilir.

Çok Katmanlı Syn-Leather Deltajock Ceket, Luminescent Punk Ceket - Her ikisi de The Ride'ı tamamladıktan sonra Viktor'dan bir mesaj aldıktan sonra V'nin dairesindeki zulada bulunur . Varsayılan olarak Nadir/İkonik kalitededirler. Daha yüksek bir kalite elde etmek için Üretim Özelliklerinin kilidi de açılacak.

Archer Quartz "Bandit" - Ghost Town'ı tamamladıktan ve Dakota veya Rogue'dan bir mesaj aldıktan sonra ödül olarak veya satın alınabilir (oyuncu tarafından yapılan seçimlere bağlı olarak). Oyuncular mesajı almadıysa, Badlands bölgesinde olduğunuzdan ve Dakota'nın atölyesinden uzaklaştığınızdan emin olun. Dakota'nın da V ile iletişime geçmek için birkaç güne ihtiyacı olacak.

Tam yama notları, geliştiricilerin göndermeyi planladıkları düzeltmeleri ve daha fazlasını detaylandırdıkları Cyberpunk mevcuttur. Platforma özel değişiklikler açısından, CDPR hem PC hem de konsol bağlantı noktalarının kararlılığını artırmak için çok çalışıyor.

PC'ye Özgü

8k ekranlarda öğretici araç ipuçlarının doğru şekilde görüntülenmeme sorunu düzeltildi.

Kaydedilmiş küçük resim bozuksa oyunun çökmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Alt+Enter kısayolu ile Pencereli ve Tam Ekran modlarının değiştirilmesi düzeltildi.

Artık SEKME tuşuna basarak kilitli tarama katmanından çıkmak mümkündür.

Fare imlecinin daha kompakt bir PC versiyonu eklendi.

Konsola Özgü

Inner Dead Zone ayarı artık oyun menülerine de uygulanabilecek.

[PlayStation] NPC'ler öldürüldükten sonra artık konuşmayacak.

Şehir ışıklarının iyileştirilmiş akışı.

Yetersiz bellek alanı olduğunda Cyberpunk 2077 kaydetme dosyasının üzerine yazmak, kaydetmeyi artık bozmaz.

The Hunt'ta ahırın içindeki maskeler ve tüpler artık görünmez olmayacak.

Rogue artık Johnny'yi kesmeyecek ve Ghost Town'da bardağı doğru şekilde tutacak.

The Rescue'da polis ablukasının önüne bir kurtarma yüklemesinin NCPD memurunun diyalog başlatmamasına ve ilerlemeyi engellemesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Cyberpunk 2077'nin PS4 versiyonunda Judy ve Dolls in Fish ile buluşma sahnesinin düzgün başlamamasına neden olan bir sorun düzeltildi.

[Xbox] A Cool Metal Fire'da Cassius Ryder'ın kliniğindeki sahnenin bir kısmının kararmadan sonra kesilebileceği bir sorun düzeltildi.

Silahlar Sırt Çantası'ndan atanırken yanlış bir yuvaya takılmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

1.3 yaması ile birlikte oyuna 3 yeni DLC paketinin eklenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros