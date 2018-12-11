Curling Federasyonu'ndan Malzeme Desteği

Türkiye Curling Federasyonu Erzurum'daki okullara malzeme desteğinde bulunarak alkış aldı.

Türkiye Curling Federasyonu şimdi de Erzurum'da buz sporları ve curlgingte seçilen pilot okullara malzeme desteği sağlıyor.

Kenan Şebin başkanlığındaki Türkiye Curling Federasyonu tarafından Kar Sporunda desteği ile Erzurum'da 50. Yıl Ortaokulu, Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu İmam Hatip Ortaokulu, ve Cumhuriyet Kız Teknik Meslek Lisesi'ne malzeme yardımı yapıldı.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Dr. Kenan Şebin, Başkan Vekili Ahmet Çelebi ve Yönetin Kurulu üyesi Murat Akın'ın da katılımı ile yapılan malzeme yardımında okul yöneticileri, federasyonun bu jesti karşısında bir hayli mutlu oldu. Türkiye Curling Federasyonu'nun özellikle Curling Salonu'na yakın bölgelerdeki okullara malzeme desteğinde bulunması ve okullardaki öğrencilerin curling öğrenmesine her türlü katkıda bulunduğu için federasyon yönetimine teşekkür eden okul müdürleri, eğitimin yanı sıra sporda başarılı öğrencilerin yetişmesi için gayret sarf ettiklerini söyledi.

Özellikle Curling Sporuna yaptığı katkılardan ötürü geçtiğimiz yılda plaketle ödüllerilen Erzurum'un sporsever okul müdürlerinden biri olan 50. Yıl Ortaokulu Müdürü Selami Topaloğlu, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin ile yönetim kuruluna okullarına gösterdiği ilgi ve yaptığı yardımlardan ötürü teşekkür etti. Topaloğlu, "Bizde 250. Yıl ortaokulu olarak okul sporlarında organize edilen tüm spor karşılaşmaları ve yarışmalarına iştirak ediyoruz. Birçok branşta da dereceler alıyoruz. Curling Federasyonu'nun malzeme jesti bizleri spor konusunda daha da Şevkimizi artırdı" dedi. - ERZURUM