Cüneyt Çakır kimdir? Cüneyt Çakır kaç yaşında, nereli? Cüneyt Çakır biyografisi!

UEFA '' Elit Hakem '' Kategorisi 'nde yer alan FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır yönettiği her maçın ardından araştırılıyor. Bizlerde sizler için merak edilen sorulara yanıt aradık. Peki, Cüneyt Çakır kimdir? Cüneyt Çakır kaç yaşında, nereli? Cüneyt Çakır mesleği nedir? Cüneyt Çakır hayatı ve biyografisi nedir?

UEFA '' Elit Hakem '' Kategorisi 'nde yer alan FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır yönettiği her maçın ardından araştırılıyor. Bizlerde sizler için merak edilen sorulara yanıt aradık. Peki, Cüneyt Çakır kimdir? Cüneyt Çakır kaç yaşında, nereli? Cüneyt Çakır mesleği nedir? Cüneyt Çakır hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

CÜNEYT ÇAKIR KİMDİR?

23 Kasım 1976 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Cüneyt Çakır'ın asıl mesleği sigortacılıktır. Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Çakır, 44 yaşındadır ve1.76 boyundadır. Şu anda hakemliğin yanında sigortacılık mesleğiyle de uğraşmaktadır. 10 yaşından 17 yaşına kadar Kartalspor 'un altyapısında futbol oynadı. 1994 yılında, 17 yaşında hakemliğe ilk adımını attı. 1994 yılında hakemlik kariyerine başlayan Çakır, 1997 yılında C klasman ve 1999 yılında da B klasman hakemi oldu. İlk yönettiği TFF kayıtlarında bulunan maç 18 Ekim 1996 tarihli Beşiktaş A.Ş.- Samsunspor Paf Ligi maçıdır ve 1.yardımcı hakem olarak görev yapmıştır. Üst klasman hakemi kategorisine 2001 yılında yükselirken Süper Lig 'deki ilk maçına da aynı yıl çıktı.

CÜNEYT ÇAKIR MESLEĞİ NE? NE İŞ YAPAR?

Cüneyt Çakır'ın mesleği TFF'de işletmeci olarak yer almaktadır. İşletme Bölümü mezunudur.

CÜNEYT ÇAKIR HAKEMLİK KARİYERİ

İstanbul bölgesi hakemi olan Cüneyt Çakır Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Şu anda hakemliğin yanında sigortacılık mesleğiyle de uğraşmaktadır. 1994 yılında hakemlik kariyerine başlayan Çakır, 1997 yılında C klasman ve 1999 yılında da B klasman hakemi oldu. İlk yönettiği TFF kayıtlarında bulunan maç 18 Ekim 1996 tarihli Beşiktaş A.Ş.-Samsunspor Paf Ligi maçıdır ve 1. yardımcı hakem olarak görev yapmıştır. Üst klasman hakemi kategorisine 2001 yılında yükselirken Süper Lig'deki ilk maçına da aynı yıl çıktı. Süper Lig'deki ilk maçı 29 Eylül 2001 tarihli Malatyaspor-Çaykur Rizespor maçıdır. 17 Mayıs 2014'e kadar profesyonel Türk liglerinde toplam 413 maçta görev almıştır.(Yan hakem, 4. hakem ve orta hakem olarak).. 2006 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan Cüneyt Çakır, gösterdiği başarıdan dolayı 2007 yılında Avrupanın yetenekli hakemlerinin davet edildiği İsveçli eski hakem Karl-Erik Nilsson'un yönetimindeki Mentör Programı'na davet edilmiş ve buradaki üstün başarısından dolayı UEFA tarafından üst düzey müsabakalarda görevlendirildi.

2007 yılında Avusturya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerine davet edilen Cüneyt Çakır bu turnuvada Fransa-Sırbistan ve İspanya-Portekiz arasında oynanan grup müsabakalarını yönetmiştir.

2009 yılında İsveç'te düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasında İngiltere-İsveç arasında oynanan ve normal süresi 3-3 biten ve penaltılarla İngiltere'nin kazandığı yarı final müsabakası dahil olmak üzere 3 müsabakada görev almıştır. 2009-10 sezonunda Fulham ile Hamburg arasında oynanan Avrupa Ligi yarı final rövanş maçını yönetmiştir.

2010-11 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup maçlarında yönettiği Rubin-Barcelona maçıyla hem 10 yıl aradan sonra bir Türk hakem Şampiyonlar Ligi'nde görev almış hem de Çakır, bu ligde Doğan Babacan ve Ahmet Çakar'dan sonra maç yöneten 3. Türk hakemi olmayı başarmıştır. Çakır 16 Haziran 2011'de UEFA tarafından en üst kategori olan UEFA Elit Hakem Kategorisi'ne yükseltildi.

2011 yılında Kolombiya'da düzenlenen FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda görev alan hakem, Portekiz-Fransa yarı final müsabakası, 1 çeyrek final, 3 grup müsabakası olmak üzere toplam 5 müsabakada görev almıştır. 2011-12 sezonunda Barcelona ile Chelsea arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesini yönetmiştir. 2-2 biten karşılaşma sonunda Chelsea finale çıkmıştır. 16 Aralık 2012 tarihinde Brezilya'nın Corinthians ile İngiltere'nin Chelsea takımları arasında oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalini de yönetmiştir. Cüneyt Çakır ayrıca Türkiye'de gerçekleştirilen 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda da görev aldı. 2014 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde dördüncü hakemlik görevini üstlendi. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından tarafından gerçekleştirilen "2014 Yılı Dünyanın En İyi Hakemi" listesinde Meksikalı Marco Antonio Rodríguez ile birlikte 13 puan alarak sekizinci sırada yer almıştır. 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Çakır'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.