Cüneyt Arkın'ın En Büyük Pişmanlığı: Keşke Daha Az Film Çekseydim
Pelin Çift ile Yeşilçam Söyleşileri programına katılan usta oyuncu Cüneyt Arkın, "Keşke daha az çekseydim de dörtnala koşsaydım. Özgürlüklere, baharlara, çiçeklere" şeklinde konuştu.
Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği Pelin Çift ile Yeşilçam Söyleşileri programına Türk Sineması'nın efsane ismi Cüneyt Arkın katıldı.
DÜŞME TEHLİKESİ ATLATTI
Gecenin başında sahnede konukları selamlayan Yeşilçam'ın usta oyuncusu, bir hayranı tarafından kolundan çekilince düşme tehlikesi geçirdi. Yanındakilerin müdahalesi ile Cüneyt Arkın düşmekten son anda kurtuldu. Kendi dönem, programda Yeşilçam anılarını anlattı.
"BENİM KUŞAĞIM PARAYI VE ŞÖHRETİ BİLMEDİ"
"Benim kuşağım parayı ve şöhreti bilmedi arkadaşlar" diyen Cüneyt Arkın, "Hüseyin Peyda'yı, Erol Taş'ı hatta Eşref Kolçak'ı ve Fikret Hakan'ı öyle han, hamam, havuzlu evler, yalılar alacak kadar para kazanmadık. Ama ben buna hiçbir zaman yanmam. Ben asıl karakter oyunculara yanarım. Onların çoğu darülacezede, yaşlılar yurdunda öldü. Kimsesiz, Taksim'de, parklarda yattılar orada öldüler. Karakter oyuncular olmadan Türkiye'de Türk filmi çekilmezdi" dedi.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI: KEŞKE DAHA AZ FİLM ÇEKSEYDİM
Film setlerinde gece gündüz çalıştığını söyleyen Cüneyt Arkın, "Cumartesi, pazar dahil çalışıyorum bir film bitiyor diğeri başlıyor. Bir kavga sahnesi vardı. Ara verdik kapıya çıktım. O kadar güzel bir yel esti yüzümü okşadı. Bir de koku geldi baktım salata kokuyor. Adam orada oturmuş salata soyarak satıyor. Bahar gelmiş benim haberim yok. Keşke daha az çekseydim de dörtnala koşsaydım. Özgürlüklere, baharlara, çiçeklere" şeklinde konuştu.
GENÇLERE NASİHAT
Gençlere nasihat eden Cüneyt Arkın, "Gençleri, bir arkadaşınız size bir sigara ikram ediyor, önünüz bir bardak içki koyuyor ve diyorsa ki iç bir kereden bir şey olmaz. O sizin arkadaşınız değil düşmanınızdır. Çünkü alkol, uyuşturucu bağımlılarına sorduğun zaman 10 tanesinin 9 tanesi beni arkadaş alıştırdı diyor. Bir kere filan yok ağzını değdirdiğin zaman seni bırakmıyor" ifadelerini kullandı.
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beyaz perdeye yakışan tek adam CÜNEYT ARKINCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Yüksek egoCevap Yaz 26 Yayından Kaldır
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CÜNEYT ARKIN GİBİ DİĞER YAŞAYAN EFSANE OLMUŞ TÜRK SİNEMASINA BÜYÜK EMEKLERİ GEÇEN DİĞER SAYGI DEĞER SANATÇILARIMIZA SAYGI VE SEVGİLERİMLE. ONLARLA AĞLADIK ONLARLA GÜLDÜK. HEM SİNEMADA HEM EVİMİZDE OLDULAR. CÜNEYT ARKININ ELLERİNDEN ÖPER SAĞLIKLI UZUN YILLAR DİLERİM. RİZELİCevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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Kimi teroriste destek cikar gundem olmak icin.Kimide senin gibi askere duaci olur vatan millet aski icin.Cevap Yaz 16 Yayından Kaldır
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YARAB VATANIMIZI MİLLETİMİZİ BAYRAĞIMIZI EZANIMIZI MEHMETÇİKLERİMİZİ DAİM EYLE MUZAFFER EYLE PAYİDAR EYLE ALLAHIM. BİRLİĞİMİZİ DİRLİĞİMİZİ KARDEŞLİĞİMİZİ BOZMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERME. AFRİNE TÜRK BAYRAĞIMİZİ DİKMEYİ NASİP EYLE. CÜNEYT ARKINA UZUN SAĞLIKLI ÖMÜRLER DİLERİM. RİZELİCevap Yaz 23 1 Yayından Kaldır