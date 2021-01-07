ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'a büyük şok! Cumhuriyetçi ve Demokratlar azil talebinde birleşti
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ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'a büyük şok! Cumhuriyetçi ve Demokratlar azil talebinde birleşti

07.01.2021 19:57 | Son Güncelleme: 07.01.2021 21:02

ABD'nin başkenti Washington DC'de dün ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasına gerçekleştirdiği baskının etkisi hala devam ediyor. Cumhuriyetçilerin ve Demokratların yetkilileri Trump'ın görevden alınmasını talep etti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Kongre Binası'nda seçilmiş Başkan Joe Biden'ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanıldığı sırada ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri Kongre Binası'nı basmıştı. Çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti. Dünyadan yaşanan olaylara büyük tepki gelirken ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratların Trump'ın görevden alınması talebinde birleşti.

"BİR GÜN DAHA GÖREVDE KALMAMALI"

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Adam Kinzinger, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e çağrıda bulunarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alınmasını talep etti. Senato Demokrat Lideri Chuck Schumer ise, dün Kongre Binası'nda çıkan olaylar sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi çağrısında bulunarak, "Bu başkan bir gün daha görevde kalmamalı" dedi.

Trump'ın görevden alınmasını talep eden ilk Cumhuriyetçi Kongre üyesi olan Kinzinger, "Anayasanın 25'inci maddesinin yürürlüğe girmesini demokrasimiz için ağır bir yürekle talep ediyorum. Trump, destekçilerinden oluşan bir kalabalığı Kongre Binası'na göndererek Amerikan halkını koruma görevinden vazgeçti" dedi.

ANAYASANIN 25'İNCİ MADDESİ NEDİR?

ABD Anayasası'nın 25'inci maddesinde ABD başkanının kabinesi ya da Kongre'ye başkanın görevini yerine getirmediği durumlarda müdahale etme yetkisi veriyor. Bu kapsamda başkan yardımcısı ve diğer yetkililer, başkanın görevini yerine getiremediği yönünde bildirimde bulunabileceği ifade ediliyor. Başkan yardımcısı, görevi başkan vekili olarak devralabiliyor.

ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'a büyük şok! Cumhuriyetçi ve Demokratlar azil talebinde birleşti
ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'a büyük şok! Cumhuriyetçi ve Demokratlar azil talebinde birleşti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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