Cumhuriyetin 97. yılı Başakşehir'de coşkuyla kutlandı
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Cumhuriyetin 97. yılı Başakşehir'de coşkuyla kutlandı

29.10.2020 23:57 | Son Güncelleme: 30.10.2020 00:51

Cumhuriyetin 97. yılı Başakşehir'de coşkuyla kutlandı Başakşehir'de, Bahçeşehir Muhsin Ertuğrul Sanat Merkezi'nde düzenlenen tebrikat töreni ile başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları akşam da devam etti.

Cumhuriyetin 97. yılı Başakşehir'de coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - Başakşehir'de, Bahçeşehir Muhsin Ertuğrul Sanat Merkezi'nde düzenlenen tebrikat töreni ile başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları akşam da devam etti. Başakşehir Belediyesi Bahçeşehir Ek Hizmet Binası önünde toplanan Başakşehirliler, bando otobüsü eşliğinde konvoy yaparak şehir turu attı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Başakşehir'de coşkuyla kutlandı. Cumhuriyetin ilanının 97. yılı kutlamaları kapsamında Bahçeşehir Muhsin Ertuğrul Sanat Merkezi'nde düzenlenen tebrikat törenine Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Garnizon Komutanı Deniz Albay Hakan Uzun, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Başakşehir Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin'in yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Törene katılan konuklar, korona virüs tedbirleri çerçevesinde ateşleri tek tek ölçüldükten sonra sosyal mesafe kuralına göre salondaki yerini aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti.

"Hayal edilemeyen dev projeleri hayata geçirdik"

Milli mücadelemizin 97'nci yılını coşkuyla kutladıklarını belirten Kaymakam Uğur Turan, "Tarihi şan ve şerefle dolu olan aziz millete sahibiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 97'nci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Bugün de, yarın da önümüze çıkan ve çıkabilecek her türlü engel karşısındaki en büyük değerimiz birlik ve beraberliğimiz olacaktır. İnanıyorum ki, milletimiz küllerinden yeniden doğduğu bu günü coşkuyla kutlamaktadır. Aziz milletimizin gücüyle birlikte kimsenin hayal edemeyeceği dev projeleri bir bir hayata geçirerek dünyanın en güçlü ekonomileri arasına girmeyi başardık. Türk insanı Cumhuriyet sayesinde devletin tek ve gerçek sahibi olduğunun, hakimiyetin kayıtsız ve şartsız milletin olduğunun bilincindedir. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra hainlerin planları bozulmaya mahkümdur. 1923 ile 2023 yılı arasında kurulan köprü ile yeni destanlar yazılacaktır." diye konuştu.

Cumhuriyet konvoyu

Cumhuriyetin 97'nci yılı kutlamaları akşam da devam etti. Başakşehir Belediyesi Bahçeşehir Ek Hizmet Binası önünde toplanan Başakşehirliler, korona virüs tedbirleri nedeniyle bu yıl kortej yerine konvoy oluşturdu. Cumhuriyet konvoyu, bando otobüsü eşliğinde Bahçeşehir'i dolaştı. Bando ekibinin çaldığı marşlara Başakşehirliler, pencere ve balkonlardan ellerinde Türk bayrakları ile eşlik etti. Bando otobüsü üzerinde gerçekleştirilen ve büyük beğeni toplayan ışık gösterileri, kutlamalara renk kattı.

Cumhuriyetin 97. yılı Başakşehir'de coşkuyla kutlandı
Cumhuriyetin 97. yılı Başakşehir'de coşkuyla kutlandı
Cumhuriyetin 97. yılı Başakşehir'de coşkuyla kutlandı
Cumhuriyetin 97. yılı Başakşehir'de coşkuyla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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