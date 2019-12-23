Cumhuriyet Gazetesi davasında gerekçeli karar

23.12.2019 17:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:05

Cumhuriyet Gazetesi davasında Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamaya ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme, Yargıtay'ın bozma ilamına katılmanın mümkün olmadığını kaydetti.

Cumhuriyet Gazetesi eski yazar ve yöneticilerin yargılandığı dava Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmüştü. Mahkeme heyeti, 12 sanıkla ilgili önceden verdiği 3 yıl ile 8 yıl 1,5 ay arasında değişen hapis cezalarında direnmiş, Kadri Gürsel'in beraatine ilişkin karara ise uymuştu.

Yargılamaya ilişkin İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan ve taraflara gönderilen gerekçeli kararda Yargıtay tarafından 12 Eylül 2019'da haklarında bozma kararı verilen sanıklar Akın Atalay, Mehmet Orhan Erinç, Bülent Utku, Mehmet Murat Sabuncu, Ahmet Kadri Gürsel, Güray Tekinöz, Önder Çelik, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Aydın Engin, Hikmet Aslan Çetinkaya ve Ahmet Şık hakkında 'Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla beraber örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarından mahkumiyetlerine karar verildiği belirtildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamının yer verildiği gerekçeli kararda, "Cumhuriyet Gazetesindeki vakıf yönetiminin değişiminde seçim hukukuna aykırılıklar bulunduğunu, gazetenin yayın politikasında bazı değişiklikler olduğunu kabul etmekle birlikte, eser sahibi veya genel yayın yönetmeni olmayan sanıkların, silahlı terör örgütüne yardım etmek amacıyla doğrudan kastla hareket ettiklerine dair, dosya içerisinde haklarında her türlü şüpheden uzak mahkumiyetlerine yeterli somut delil bulunmadığının" ifade edildi.

Yargıtay'ın bozma ilamına karşı, "Öncelikle şunu ifade etmek istiyoruz ki bir çok delile rağmen Yargıtay 16. Ceza Dairesinin, 'Sanıkların suçta iştiraklerinin olmadığı, eylemlerinin basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, dosya içerisinde mahkumiyetlerine yeterli delil olmadığı, haklarında beraat kararı verilmesi gerektiği' şeklindeki tespitine katılmak mümkün değildir. Şöyle ki; Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinin, gazeteciler Ahmet Altan, Ayşe Nazlı Ilcak ve diğer sanıklarla ilgili yaptığı yargılama ile ilgili vermiş olduğu bozma ilamında, 'örgütün anayasal düzene karsı icra edeceği kalkışma öncesindeki sürece mutat siyasi muhalefet görüntüsü vermeye çalışarak ve örgütün sempatizan sınıfını oluşturan geniş halk kitleleri nazarında sözde meşruiyetini korumak amacına hizmet eder mahiyetteki gazetecilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayan eylemlerin hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte FETÖ silahlı terör örgütüne yardım etme suçunu oluşturacağı kanaatine erişilmiştir' şeklinde bir tespitte bulunmuştur' ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyet Gazetesi'nin yayın politikasının değişmesiyle FETÖ'nün amaçlarına hizmet etmeye yönelik yayınlara yer verildiği belirtilen kararda, "17-25 yargı süreci de dahil olmak üzere MİT Tırlarının durdurulması, FETÖ örgütünün elebaşısı lehine yapılan köşe yazıları, sanık Aydın Engin'in FETÖ'nün hizmetlerine amaçlar şekilde köşe yazıları, gazetenin manşetleri açıkça göstermektedir ki, Cumhuriyet Gazetesi'nin 'düşmanımın düşmanı dostumdur' kuralını kendisine esas edinerek muhalif görüntüsü altında FETÖ silahlı terör örgütünün lehine gazetecilik adı altında amaçlarını meşru gösterir ve sempatizan toplamaya dönük haberler yapılmasında aracılık yaptığı, Abant toplantılarına bir kısım sanıkların katıldığı, aynı zamanda yukarıda ayrıntılarıyla açıklandığı üzere DHKP/C ve PKK lehine de haberlere imza atıldığı anlaşılmıştır" denildi.

Davanın geçmişi

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Kasım 2019'daki duruşmasında 12 sanıkla ilgili verdiği kararda direnmiş ve 'Terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme' suçundan Akın Atalay'ı 7 yıl 13 ay 15 gün, Mehmet Orhan Erinç'i 6 yıl 3 ay, Mehmet Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ı 7 yıl 6'şar ay, Bülent Utku'yu 4 yıl 6 ay, Aydın Engin'i 7 yıl 6 ay, Hikmet Aslan Çetinkaya'yı 6 yıl 3 ay, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ile Önder Çelik'i 3 yıl 9'ar ay ve Yusuf Emre İper'i 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etmişti.

Mahkeme, önceki kararda 'Terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme' suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum edilen Kadri Gürsel'in hükmünün Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda beraatine hükmedilmesine karar vermişti.

(İrem Demir/İHA)

Kaynak: İHA