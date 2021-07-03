Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "FETÖ ile mücadele konusunda Arnavutluk'ta önemli çalışmalar var"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Arnavutluk'a günübirlik resmi ziyaret gerçekleştirerek, burada yaptığı konuşmada FETÖ ile mücadele konusunda Arnavutluk'ta önemli çalışmalar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Arnavutluk'a günübirlik resmi ziyaret gerçekleştirerek, burada yaptığı konuşmada FETÖ ile mücadele konusunda Arnavutluk'ta önemli çalışmalar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Arnavutluk'a günübirlik resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Tiran'daki Türk kurumlarını ziyaret eden Kalın, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında Türk basınına konuşan Sözcü Kalın, Arnavutluk Başbakanı Rama Türkiye'ye Ocak ve Haziran aylarında iki ziyaret gerçekleştirdiğini ve bu ziyaretler verimli geçtiğini söyledi. Bu ziyaretlerde konuşulan konuları takip mahiyetinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önümüzdeki aylarda tasarladığı bir Arnavutluk ziyaretini görüşmek üzere geldiğini belirten Kalın devamında şöyle konuştu:

"Bugün burada temaslarda bulunduk, hem de ikili ilişkilerimizi, hem bölgesel konuları bu şekilde ele alma imkanımız oldu. Arnavutluk bildiğiniz gibi Balkanlarda bizim en çok tarihi derin köklerimizin ilişkilerimizin olduğu bir ülke hem de bugün ticaretten güvenlik işbirliğine bölgesel konulara kadar farklı alanlarda yakın çalıştığımız bir ülke, bütün bu konuları etraflı bir şekilde ele alma imkanımız oldu. Bildiğiniz gibi 600'e yakın Türk firması bugün Arnavutluk'ta çeşitli sektörlerde iş yapmakta, yatırım yapmakta. Aynı şekilde bizim insanlarımız hem buraya gelmekte hem Arnavut kardeşlerimiz Türkiye'ye sıkça gelmekteler. Bütün bu alanlarda işbirliğimizi daha da güçlendirmek için, eğitim kültür alanlarında da işbirliğimizi daha da derinleştirmek için çalışmalarımızı bundan sonra da yürüteceğiz."

"FETÖ ile mücadele konusunda Arnavutluk'ta önemli çalışmalar var"

Görüşmelerde FETÖ konusunun da gündeme geldiğini söyleyen Kalın, "Tabi özellikle FETÖ ile mücadele bağlamında da burada Arnavutluk makamlarıyla yürüttüğümüz önemli çalışmalar var. Bu terör örgütünün bulundukları ülkelerin kanunlarını kendi lehlerine manipüle ederek ilişkilerimize zarar vermesine müsaade etmemiz elbette mümkün değil. Zira Cumhurbaşkanımızın da (bir çok kez) ifade ettiği gibi bu örgütün bulunduğu ülkeler için de bir tehdit teşkil etmektedir. Ama aynı zamanda bulundukları ülkeler ile ülkemiz arasındaki ilişkileri zehirlemek için, bozmak için de çeşitli manipülasyonlar faaliyetler yaptıklarını da biz biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İHA satışından sonra Türkiye-Arnavutluk ilişkileri birçok alanda gelişmeye devam edecek"

Bölgesel konuların da gündemde olduğunu belirten Kalın, Balkanlarda barış ve istikrarın devam ettirilmesi ve NATO bağlamında işbirliği, Avrupa Birliği, bölgesel gibi konuların da konuşulduğuna vurgu yaptı. Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin her yıl daha da güçlenerek, ivmeler kazanarak devam ettiğini belirten sözcü Kalın, bu ilişkileri farklı alanlarda genişletmek ve derinleştirmek için de çalışmaların bundan sonra yoğun bir şekilde devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin Arnavutluk'a yapacağı İHA satışına da değinen Kalın, "Tabii Arnavutluk'la savunma sanayi alanında da önemli işbirliklerimiz var. Yani İHA'lar da dahil olmak üzere Arnavutluk'un güvenliğini sağlamak, buradaki barış ve istikrarı desteklemek için savunma sanayi alanında da işbirliğimiz bundan sonra devam edecek. Bu konuyla ilgili bir takım spesifik projeler hakkında yürütülen müzakereler de devam ediyor. Bunların en kısa zamanda tamamlanarak neticelendirilmesini arzu ediyoruz. Zira Arnavutluk'un barış ve istikrarı bizim barış ve istikrarımız, Balkanların barış ve istikrarıdır. Yani burada hem teröre karşı hem insan kaçakçılığıdır uyuşturucu kaçakçılığıdır ya da benzer suçlara karşı Arnavutluk bu güvenlik makamlarının güçlendirilmesi bizim de ortak çıkarımızadır. Bu manada da özellikle savunma sanayindeki çalışmalarımızı güçlendirerek devam edeceğiz" sözlerini kaydetti.

"İki ülke arasındaki işbirliği derinleştirilecek"

Önümüzdeki dönemde yani sağlık alanında olsun altyapının güçlendirilmesi ticaret yatırım güvenlik eğitim kültür tarih gibi alanlarda iki ülke arasındaki işbirliğin devam edeceğini ifade eden Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz gibi bizim çeşitli kurumlarımız burada yıllardır faaliyet gösteriyor, mesela TİKA yıllardır burada restorasyon faaliyetleri yapıyor, tarihi eserlerin restore edilmesiyle ilgili önemli çalışmalar yapıyor. Aynı şekilde kültür alanında Maarif Vakfımızın üniversitesi var burada. Özellikle Arnavut gençlerin eğitimi, hem lise hem üniversite düzeyinde eğitimin daha da güçlendirilmesi ve desteklenmesi için yürüttüğümüz faaliyetler var. Aynı şekilde bildiğiniz gibi burada yaşanan deprem hadisesinden sonra Cumhurbaşkanımızın talimatıyla burada 500'den fazla konut inşa edildi, bunlar tamamlanmak üzere ve Ağustos ayında da sahiplerine teslim edilecek. Bu alandaki işbirliğimizi de artıracağız. Yine bu salgın döneminde özellikle sağlık alanındaki işbirliği bağlamında Cumhurbaşkanımızın talimatıyla burada çok kısa bir sürede bir hastane yapıldı biliyorsunuz. Aşı tedarik etme imkanımız oldu. Bundan sonraki süreçte de sağlık da dahil olmak üzere bütün bu alanlarda Arnavutluk'la işbirliğimizi derinleştirmeye devam edeceğiz." - TİRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı