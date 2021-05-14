Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Avusturya Başbakanı Kurz'a "İsrail bayrağı" tepkisi Açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Avusturya Başbakanı Kurz'a "İsrail bayrağı" tepkisi Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Avusturya Başbakanı Kurz'a 'İsrail bayrağı' tepkisi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektiren Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'a tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektiren Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'a tepki gösterdi.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avusturya Başbakanı destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmiş. Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta. Siz böyle davrandıkça İsrail daha pervasızca saldıracak. Umarım Avusturya ve Avrupa'nın akıl ve vicdan sahibi insanları bu tarz-ı siyasete tepki gösterir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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