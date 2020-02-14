Cumhurbaşkanlığı'ndan Burhan Kuzu sorusuna yanıt: Peşin hükümlü olmamak gerekir

14.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:26

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, bugün Çankaya Köşkü'nde bazı medya organlarının Ankara Temsilcileri ve gazetecilerle bir sohbet toplantısı düzenledi. Uçum son günlerde tartışma konusu olan Burhan Kuzu hakkındaki iddialar hakkında açıklamada bulundu.

Hukuk Politikaları Kurulu üyelerinden Ayşe Nur Bahçekapılı, Ayşe Türkmenoğlu, Dr. Hasan Nuri Yaşar ve Uğur Kızılca'nın da katıldığı toplantıda Uçum, 9 Temmuz 2018'de yeni hükümet sisteminin kuruluşunun tamamlanmasının ardından 9 politika kurulu oluşturulduğunu, böylece icra ile politika üretiminin ayrıştırıldığı bir döneme girildiğini belirtti.

"İDDİA VAR, SONRA SAVUNMA GELİR"

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın, "Kurulunuzun üyesi olan Burhan Kuzu ile ilgili bir takım iddialar var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Kendisiyle bu konuyu görüştünüz mü? İstanbul'daki bazı mahkemelerin AİHM ve AYM kararlarını uygulamadığını görüyoruz. Oysa Anayasa'nın 90'ıncı maddesi açık. Türkiye'nin AİHM'den ayrılması mı düşünülüyor? Yargıda İstanbul ve Ankara grupları arasında çatışma olduğu ve bundan kaynaklandığı iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Uçum şu yanıtı verdi:

"İddia var. Sonra savunma gelir. Hüküm çıkar. O yüzden peşin hükümlü olmamak gerekir. Elbette bir değerlendirme yapacağız."

"KARAR MERCİ GİBİ ALGILANIYOR"

Uçum, yargıda çatışma yaşandığı söylentileri hakkında bir değerlendirmeleri olmadığını bildirerek AİHM ve AYM kararları hakkında da, "AHİM ve AYM, hiyerarşik karar merci gibi algılanıyor. Oysa kararları yönlendirici. İhlal kararı verdiğinde, bu yargılamanın yenilenmesi sebebi olur. Dosya yeniden ele alınır, bundan kaçınamaz. Sonuçta da ya önceki kararını tekrarlar ya ihlale uyar ya da kısmen uyabilir. Ancak uygulamada bu, 'uymamak' diye anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

YARGIYA BASKI İDDİALARI

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin tahliye edilmesi için Kuzu'nun yargıya baskı yaptığı yönündeki iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığı iddia edilmişti. Uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen ve hakkında "adam öldürmek", "cinayete azmettirmek", "FETÖ üyeliği" suçlamaları da bulunan İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti, 19 Ekim 2018 akşamı 3 adamı ile birlikte tahliye edilmişti.

TAHLİYENİN ARKASINDAKİ İSİM "KUZU" İDDİASI

Savcılık Zindaşti'nin tahliyesine itiraz etti ve hakkında yakalama kararı çıkarttı. Zindaşti'nin tahliyesinin arkasındaki ismin Burhan Kuzu olduğu iddia edildi.