Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi
03.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:57

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle görülen duruşmada, sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla dinlenen Arslan S, 1990'lı yılların başında FETÖ yapılanmasıyla tanıştığını, askeri okul dönemi ve subay olarak göreve başlamasından sonra da yapıyla bağının devam ettiğini bildirdi.

FETÖ üyeliği suçlamasıyla halen yargılanmasının sürdüğünü belirten Arslan S, Harp Okulu sonrası davanın sanığı eski binbaşı Halil Çınar ile örgütün mahrem imamı vasıtasıyla tanıştığını anlattı.

İzmir'de bir süre Çınar ile birlikte sohbet adı verilen toplantılara katıldıklarını ifade eden Arslan S, başka ile tayin olmalarından sonra ise Çınar ile görüşmediklerini savundu.

Örgütten olmayan askeri öğrencilere baskı

Tanık eski üsteğmen Ramazan H, daha önce FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılandığını ve örgüt adına bildiklerini anlatarak itirafçı olduğunu söyledi.

Örgütle bağının ortaokul yıllarında başladığını bildiren Ramazan H, askeri okul döneminde FETÖ'den ayrılmaya çalıştığını ancak örgüt üyelerinin kendisiyle irtibat sağlamaya devam ettiğini öne sürdü.

Ramazan H, Kara Harp Okulunda eğitim gördüğü dönemde sanık eski kurmay albay Muhammet Tanju Poshor'un tabur komutanı, sanık eski Cumhurbaşkanlığı Kara Yaveri yarbay Mete Semercioğlu'nun da başka bir bölüğün komutanı olduğunu kaydetti.

Harp Okulunda bazı öğrencilere baskı kurulduğunu, Poshor ve Semercioğlu'nun bunu FETÖ kapsamında yaptığını değerlendirdiğini ifade eden Ramazan H, şöyle konuştu:

"O dönem Harp Okulunda FETÖ'nün etkin olduğu dönemlerdi. Bazı komutanlarımız öğrencileri baskıya maruz bırakıyorlardı. Ben de bunu yapan komutanların bunu FETÖ kapsamında yaptıklarını değerledirdim. Baskı herkese değil, daha çok Atatürkçü, alkol alma eğilimi olan, kız arkadaşı olan, örgüt tarafından 'ehli dünya' olarak adlandırılan öğrencilere yapılıyordu. Sanıkların FETÖ üyeliğine dair somut bilgimin olması yaşları ve rütbeleri itibarıyla mümkün değil. Bunun dışında bir şey görmedim ama bende güçlü bir şüphe uyandırdı."

Tanık ifadesinin ardından söz alan Semercioğlu, Ramazan H'nin Harp Okulunda kendi sınıfındaki öğrencilerden olmadığını belirterek, aleyhindeki beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldü Haber
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Haber
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu Haber
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu Haber
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi
İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti
İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü
Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı
Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı
George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı
George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı
Ronaldo'nun fiziksel verileri, koronavirüs öncesine göre daha yüksek çıktı
Ronaldo'nun fiziksel verileri, koronavirüs öncesine göre daha yüksek çıktı
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu
Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırıda tutuklanan zanlılar birbirini suçladı
Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırıda tutuklanan zanlılar birbirini suçladı
Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu
Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Şeyma Subaşı Birce Akalay Haldun Dormen
Spor Ali Koç Metin Oktay Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 15:00:32. #1.15#
title