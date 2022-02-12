Altun: Türkiye ve BAE'nin bölgede önemli aktörler olduklarını düşünüyoruz

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bölgede siyasi ve ekonomik birer güç olarak önemli aktörler olduklarını düşünüyoruz. Türkiye olarak Körfez coğrafyasına ve Orta Doğu'ya yönelik iş birliği ve kalkınmayı temel alan bir dış politika sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyareti öncesi 'Geleceğe Bakış: Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Birliği' başlıklı panel düzenledi. Çevrim içi düzenlenen panelde son dönemde Türkiye ve BAE ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve farklı alanlardaki iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi konuları ele alındı. Türkiye'nin Körfez coğrafyasına ve Orta Doğu'ya yönelik iş birliği ve kalkınmayı temel alan dış politikasına dikkat çekilen panelde, Türkiye'nin ve BAE'nin bölgede birer siyasi ve ekonomik güç olarak önemli aktörler olduklarının altı çizildi. Güvenlik, savunma sanayii ve ekonomi alanlarında iş birliği imkanlarının yanı sıra jeostratejik değişimlerin bölgesel güvenlik üzerindeki etkileri ile iki ülkenin bölgedeki barış ve istikrara sağlayabileceği katkı ele alındı.

Türkiye ve BAE'nin bölgede siyasi ve ekonomik birer güç olarak önemli aktörler olduklarını belirten Altun, Türkiye olarak Körfez coğrafyasına ve Orta Doğu'ya yönelik iş birliği ve kalkınmayı temel alan bir dış politika sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Demirören Haber Ajansı - Politika