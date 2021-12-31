Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit DSİ personeli Gökkaya'ya rahmet diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Devlet Su İşleri (DSİ) personeli Cihan Gökkaya için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Resulayn'da, kalleş terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan DSİ personelimiz Cihan Gökkaya'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri

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