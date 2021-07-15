Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Telekonferansla Katıldığı Çakraz-Karaman Karayolu Düzenlenen Törenle Açıldı

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Telekonferansla Katıldığı Çakraz-Karaman Karayolu Düzenlenen Törenle Açıldı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı Bartın-Amasra Kurucaşile-Cide yolunun Karaman'a kadar tamamlanan kesiminin açılışını Ulaştırma ve...

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Telekonferansla Katıldığı Çakraz-Karaman Karayolu Düzenlenen Törenle Açıldı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı Bartın-Amasra Kurucaşile-Cide yolunun Karaman'a kadar tamamlanan kesiminin açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Vali Sinan Güner, Kastamonu Valisi Avni Çakır, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ak Parti Bartın Milletvekili Av. Yılmaz Tunç, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Kurucaşile Kaymakamı Muhammet Güzel, Karayolları Kastamonu Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Ak Parti Kastamonu Milletvekilleri Metin Çelik ve Hakkı Köylü, Ak Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, Ak Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, MHP Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik, Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, muhtarlar ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Sayın Karaismailoğlu açılış konuşmasında; "Çakraz-Karaman Köyü arasında kalan 11, 8 kilometrelik kesimini bölünmüş yol standardında bugün hizmete açıyoruz.

Bu şekilde, güzergahın 37, 6 kilometrelik kesimi bölünmüş yol olarak 4, 5 kilometrelik Amasra tüneli bağlantısı da tek yol standardında tamamlanmış oldu. 11. 8 km ilk yolumuzun 5 km si çift tüp tünel olarak yapılmıştır. Ayrıca, 267 metre Viyadük, 320 metrelik 6 adet çift köprü ve Bunlara ek olarak 4 adet de kavşak tamamladık. Dağlık ve zor coğrafi şartlardaki yollarımızı, tünel ve viyadüklerle, çok daha geniş, rahat ve emniyetli hale getirdik.

Bu yol projemizle; 14. 9 km olan yol güzergahı 11. 8 km'ye düşürerek 3, 1 kilometre kısalttık. Seyahat süresini de 15 dakika kısalttık.

Bölünmüş yol yapım çalışmalarına devam ettiğimiz Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide Yolu'nun tamamının hizmete girmesiyle de yol mesafesi 15 kilometre kısalmış olacak.

Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide Yolu projemizin sadece açılışını gerçekleştirdiğimiz Çakraz-Karaman Köyü kesiminin bedeli 1 milyar 455 milyon liradır.

Zonguldak Bartın Amasra Kurucaşile-Cide Yolumuzun, ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. " dedi. Canlı bağlantı ile açılışa katılan ve sözlerine Ankara'dan selamlarını ileterek başlayan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında; "Bu açılış programı vesilesiyle canlı bağlantıyla da olsa sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Açılışını yaptığımız Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide yolu Çakraz-Karaman Köyü kesiminin şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu yolun güzergahı Fatih Sultan Mehmet'in Çeşm-i Cihan yani Dünya'nın göz bebeği olarak tarif ettiği bir coğrafyadan geçiyor.

Amasra'nın merkezinde yer aldığı bu bölge tarihi dokusu ve tabii güzellikleriyle Batı Karadeniz'in en nadide yerleri arasında bulunuyor.

Son yıllarda Ülkemizin turizm alanında yakaladığı ivmeye bağlı olarak bölge yurt içinden ve yurt dışından ciddi sayıda turist çekmeye başladı. Ancak bölgenin zorlu coğrafi şartları turizm ve diğer alanlardaki potansiyelinin tam manasıyla hayata geçmesine engel teşkil ediyor.

Özellikle ulaşım konusunda hem buralarda yaşayan kardeşlerimiz hem de bu güzergahı kullanan yolcularımız sıkıntılarla karşılaşıyordu.

Bugün açılışını yaptığımız kesimler 968 metrelik Çakraz tünelinin yanı sıra 1529 metrelik Cumayanı tüneli ve 2316 metrelik Dizlermezeci Meydan tünelleri de bulunuyor.

Ayrıca bu güzergahta 267 metrelik Cumayanı Viyadüğü ile 320 metrelik 6 adet çift köprü de inşa ettik. Yine proje kapsamında Akkonak, Kalaycı, Cumayanı ve Meydan olmak üzere toplam 4 adet kavşağın yapımını tamamladık.

Dağlık ve gerçekten sıkıntılı bir bölgede yer alan yollarımızı tünel ve viyadüklerle çok daha geniş, rahat ve emniyetli hale getirdik.

Hizmete alınan kesimin burada yaşayan kardeşlerimiz başta olmak üzere milletimize, zamandan 9, 1 milyon lira ve akaryakıttan 1, 7 milyon olmak üzere toplamda 10, 8 milyon lira tasarruf sağlayacağına inanıyoruz.

Böylece turizmden ticarete yatırımdan tarıma uzanan geniş bir yelpazede Batı Karadeniz bölgemizi çok farklı bir seviyeye taşıyacağız.

Bu önemli eserin inşasında emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımız olmak üzere tüm kurumlarımızı, yüklenici firmalarımızı, işçisinden mühendisine herkesi tebrik ediyorum.

Ülkemizin ve milletimizin hak ettiği yere ulaşması için çaba harcayan yatırım yapan emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre