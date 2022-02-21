Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Konumu ve bölgedeki gücü itibariyle Senegal Batı Afrika ülkelerine açılan bir ihracat kapısıdır" dedi.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Konumu ve bölgedeki gücü itibariyle Senegal Batı Afrika ülkelerine açılan bir ihracat kapısıdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Konumu ve bölgedeki gücü itibariyle Senegal Batı Afrika ülkelerine açılan bir ihracat kapısıdır" dedi. - DAKAR
İhlas Haber Ajansı - Politika