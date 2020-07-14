Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
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Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında saldırı düzenleyen suikast timinde yer alan ve firari konumdaki tek kişi olan eski yüzbaşı Burkay Karatepe, her yerde aranıyor.

Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
14.07.2020 20:16 | Son Güncelleme: 14.07.2020 20:19

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında saldırı düzenleyen suikast timinde yer alan ve firari konumdaki tek kişi olan eski yüzbaşı Burkay Karatepe, her yerde aranıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele 15 Temmuz 2016'da suikast amaçlı saldırı düzenleyen ve 2 polis memurunu şehit eden 37 kişilik timde bulunan, aralarında Çiğli Ana Jet Üssü'nün imamı olduğu belirtilen 'Paşa' lakaplı eski astsubay Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 25 asker yakalanarak tutuklandı. Daha sonra düzenlenen operasyanlarda, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tabur komutanı olan eski Binbaşı Şükrü Seymen ile önceden aynı birlikte eğitim alıp görev yapan askerlerden seçtiği eski yüzbaşılar İsmail Yiğit, Mustafa Serdar Özay, Muammer Gözübüyük, Ergün Şahin, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk, eski üsteğmenler Murat Köse, Mehmet Demir, Enes Yılmaz, eski teğmen Muhammet Burak İpek de yakalanarak gözaltına alınıp, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise yakalanamadı.

3'ü FİRARİ 46 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında kendisine suikast düzenlemeye çalışanlardan şikayetçi olduğuna ilişkin dilekçeyi avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Başsavcılığın hazırladığı ve sanıkların her biri için 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Suikast eylemi için Marmaris'e gelen 37 eski askeri personelin yanı sıra, azmettirici olduğu ya da yardımda bulunduğu belirlenen kişilerle birlikte, aralarında örgüt lideri Fethullah Gülen'in de bulunduğu, 3'ü firari toplam 46 kişi hakkında dava açıldı.31 SANIK HAKKINDA 4'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETEski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eski binbaşı Şükrü Seymen ve 'Paşa' lakaplı eski astsubay Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanık hakkında, 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi', 'Anayasal düzeni değiştirmeye kalkışmak', 2 polis memurunun şehit edilmesi nedeniyle 'kasten öldürme' suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca, 9 sanık müebbet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri, eski albay Ali Yazıcı 18 yıl hapis, eski tümamiral Tezcan Kızılelma 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 42 sanık 15 yıl ile 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis arasında çeşitli cezalara çarptırıldı. 1 sanık ise beraat etti. Sanıklar arasında bulunan 'Menfez paşası' lakaplı astsubay Zekeriya Kuzu'ya 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele yaptıkları baskın sırasında 3 polis memurunun cüzdanlarını gasbetme suçundan da 3 kez 18'er yıl olmak üzere toplam 54 yıl hapis cezası verildi. Sanıklardan eski yarbay Hüseyin Yılmaz, Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast girişimine yardım etme suçundan, delil yetersizliğinden beraat etti.Davada, sonradan yakalanan ve adli işlemleri Ankara'da devam eden eski yarbay Özcan Karacan, firari durumdaki aynı zamanda dosyanın bir numaralı sanığı Fethullah Gülen ve suikast timi üyelerinden firari yüzbaşı Burkay Karatepe hakkındaki dosya ise ayrıldı.YARGITAY 16'NCI CEZA DAİRESİ CEZAYI AZ BULUP, KARARI BOZDUMuğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlanan dava dosyası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'ne gönderildi. Daire, aralarında eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eski binbaşı Şükrü Seymen ve eski astsubay Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 37 sanık hakkında verilen cezaları yerinde buldu. Dosya temyiz talepleri üzerine Yargıtay'a gitti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, başyaver Ali Yazıcı'ya, suça yardımdan verilen 18 yıl hapis cezasını az bularak kararı bozdu. Ayrıca, müebbet hapis cezası alan eski Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı Cenk Bahadır Avcı ile beraatine hükmedilen Yarbay Hüseyin Yılmaz'la ilgili karar da yerinde bulunmadı. Yarbay Yılmaz ile ilgili Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen başka bir dava olduğunun hatırlatıldığı kararda, maddi gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkarılması amacıyla sanıkla ilgili belge ve beyanların dosyaya getirtilmesi, gerekli olması durumunda ise davaların birleştirilerek bir bütün halinde delillerin değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ, ŞORT VE PARMAK ARASI TERLİKLE İZMİR'E KAÇMIŞÖte yandan, Özel Kuvvetlerde görevli eski yüzbaşı Burkay Karatepe'nin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü'nce özel ekip kuruldu. Ekipler, Karatepe'nin, 16 Temmuz sabahı tanınmamak için güneş gözlüğü takıp, şort ve parmak arası terlikle Marmaris'ten İzmir'e kaçtığını, ardından bir yakınının yardımıyla Eskişehir'e gittiğini tespit etti.KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDIKaratepe'nin Kütahya- Afyonkarahisar yönünde çıkış yaptığını belirleyen ekipler, çalışmalarını bu bölgelerde yoğunlaştırdı. Bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameraları kayıtları incelemeye alındı. Afganistan, Pakistan gibi bölgelerde de görev yapan ve saklanma konusunda tecrübeli olduğu belirtilen Karatepe'nin yakalanması için tüm ihtimalleri değerlendiren ekipler, bu kapsamda birçok alana operasyon düzenledi. Karatepe'nin son olarak görüldüğü bölgelerde fotoğraflarını, eşkal bilgilerini gösterip, bilgi paylaşılarak görülmesi durumunda ihbarda bulunulması istendi. Gelen ihbarlar değerlendirildi, ancak bölgede yapılan tüm incelemelere rağmen firari darbeciye ulaşılamadı.

Karatepe hakkında, yurt dışına kaçmış olma ihtimaline karşın kırmızı bülten çıkarıldı.


Kaynak: DHA

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