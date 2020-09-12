Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız mevkidaşı Macron'a yanıt: Şahsımla daha çok sıkıntın olacak Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, "Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak" diyerek sert sözlerle seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuştu. Erdoğan, kendisiyle sorunu olduğunu söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a, "Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak" diyerek tepki gösterdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Türkiye demokrası sürecine en erken katılan ülkeler arasındadır. İstiklal harbinin ardından milli iradeye dayalı bir yönetim biçimi benimsemiş olsak da, beklemek zorunda kaldık.

"MİLLETİMİZE SAVAŞ AÇANLARIN YÖNTEMLERİNİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Bedeli ağır ödediğimiz bu süreci asla unutmayacağım. Milletimize savaş açanların yöntemlerini asla unutmayacağız. Türkiye'de bugüne kadar yapılmış veya teşebbüs edilmiş hiçbir darbe, özellikle vesayetin hiçbir oyunu, meşru, milli, masum, onurlu değildir. Her kesimden vatandaşın, 15 Temmuz gecesi onurlu duruş sergileyen tavırları, milletimizin kalbinde yer almıştır. 15 Temmuz'da yaptığımız konuşmada da söylediğimiz gibi biz bu milletin gücünün üzerinde bir irade tanımadık, tanımıyoruz. 12 Eylül darbesinden önce yaşanan hadiseler kendi tabii dinamiğiyle ortaya çıkmamıştır, bilinçli bir senaryo ürünüdür.

"15 TEMMUZ'DA 'BİZİM ÇOCUKLAR BAŞARDI' DEMEK İÇİN BEKLEDİLER"

Darbe haberi, Washington'a ulaştığında birilerinin 'bizim çocuklar başardı' demesi 12 Eylül'ün gerisindeki karanlık yüzü ifade ediyor. Hiç şüphe yok ki 15 Temmuz gecesi yine "bizim çocuklar yine başardı" demek için bekliyordu. Türkiye'yi 12 Eylül darbesine hazırlayan karanlık odak, hiç şüphesiz darbe sonrasının planlamasını da yapmıştır. Askeri rejimin sol grupları sert şekilde tasfiye etmesinin amacının PKK'nın gelişip büyümesindeki engelleri kaldırmak olduğu anlaşılıyor. Yine askeri rejimin bu ülkenin yerli girişimlerini kaybetmenin de FETÖ'nün önünü açmak için olduğunu daha iyi görüyoruz.

"ARTIK BİZİM IMF DİYE BİR KAPIMIZ YOK, BİZ BİZE YETERİZ"

Milletimizin adet hayat damarları olan dini hassasiyetleri, kültürel birikimleri FETÖ ve benzeri sapkın yapılar öne çıkarıldı. IMF'ye muhtaç ve mahkum hale getirildik. Bunu bizzat şahsım yaşadım. İşte göreve geldiğimizde IMF'ye olan borç 23,5 milyar dolardı ve hamd olsun 2013'te IMF'ye olan bu borcu sıfırladık. Artık bizim borcumuz filan kalmadı. Ama ana muhalefet 'bak ekonomik sıkıntılarınız var, durmayın IMF'ye müracaat edin, bu ülke ayakta kalsın' Artık bizim IMF diye bir kapımız yok, biz bize yeteriz. Bu ülke kendine yeter.

"SAYIN MACRON SENİN ŞAHSIMLA DAHA ÇOK SIKINTIN OLACAK"

Burada önemli bir konuya girmem lazım. Bakınız güneyde malum koalisyon güçleriyle mücadelemiz var. Ve hemen şöyle bakıyorsunuz ki bir terör devleti oluşturulmaya çalışılıyor. Nerede? Suriye'de. Öbür tarafta Libya'da karşımızda darbeci Hafter ve onun güçlerinin ne yazık ki Wagner diye paralı Abu Dabi yönetiminin desteklediği silahlı güçleri var. Onların yanında Fransa sürekli gündemde. İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Diyor ki, "Türk milleti ile değil ama bizim Erdoğan ile sıkıntımız var" Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye ile uğraşma. Afrika'nın tarihi adeta Fransa'nın tarihidir. Cezayir'de bir milyon insanı öldüren sizsiniz. Siz bize insanlık dersi veremezsiniz önce bunu öğren. Bunu ben bizzat kendisine söyledim. Bak dedim senin tarih bilgin yok, senin bunları öğrenmen lazım. Biz ise Afrika'da bir insanın burnunu kanatmadık.

"GEREKTİĞİNDE MÜCADELEYE GİREBİLEN BİR TÜRKİYE VAR ARTIK"

Koronavirüs sürecinde 150'ye yakın Afrika ve dünya ülkelerine biz desteğimizi verdik. Ey Macron sen ne yaptın? Şu anda dirsek teması içinde oldukların ne yaptı? Sen onu söyle. Türkiye Meclisi'yle, Cumhurbaşkanlığıyla, yargısıyla, kurumlarıyla, ordusu ve diplomasisiyle kendi oyun planlarını uyguladıkça hedeflerine hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. Şu anda adalarda vesaire Yunanistan'ın yaptıklarına bakın. Neye güvenerek yapıyor bunları? Zodyaklarla dolaşıp duruyorlar. Yanlış iş yapıyorsunuz, bu yollara girmeyin. Yeri geldiği zaman komşu komşu diyorsun, o zaman komşuluğun hakkını ver. Hamdolsun biz kendi kararımızı kendimiz veriyoruz. Gerektiğinde her mücadeleye girebilen bir Türkiye var artık"