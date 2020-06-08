Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında salgınla ilgili uyardı: Her şeyi serbest bıraktık diye bu iş bitti anlamına gelmez
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CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında salgınla ilgili uyardı: Her şeyi serbest bıraktık diye bu iş bitti anlamına gelmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor. Erdoğan, koronavirüsle ilgili uyarı yaparak, "Her şeyi serbest bıraktık diye bu iş bitti anlamına gelmez" dedi.

08.06.2020 20:58 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT ortak yayınında gazeteciler Sermin Baysal Ata, Burhanettin Duran ve Okan Müderrisoğlu'nın sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Özel Yayını'nda, Türkiye'nin koronavirüs mücadelesiyle ilgili, "Koronavirüs musibeti sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkiledi. Bunun bir çok yönlü meydana getirdiği zararlar var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Koronavirüs musibeti sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkiledi. Bunun bir çok yönlü meydana getirdiği zararlar var. Başta ABD olmak üzere, Rusya, Çin büyük zararlar gördü. ABD'de 45 milyon işsizden bahsediliyor. Türkiye'de hamdolsun biz kendi durumumuza baktığımızda Türkiye dünyada bir numara. Büyümede 4,5 gibi bir oranı yakalamak üzere. Terörle mücadele de de salgınla mücadeledeye de devam ediyoruz. 102 ülkeye yardımlar gönderdik.

11 ŞEHİR HASTANEMİZ OLDU

Yeşilköy'deki havalimanımızın bir bölümünü kalktık 45 günde biz burayı 1008 odalı hastane olarak yapalım dedik. Yüklenici firma iki hastaneden birini de üstlendi. Diğerini de Sancaktepe'de yaptık. Askeri havalimanının yanına yapalım dedik, 1008 odalı oraya da onu yaptık. En ileri teknolojiyi kullandık. Bunlarda 16'şar amelitathane var. İstenildiğinde bu odalar yoğun bakıma dönüştürülebiliyor. Murat Dilmener Çapa'da duayen bir hoca. Bu hocamızın koronada ölmesi buna bir farklılık arz ediyor. Bütün talebeleri bize telefon üstüne telefon ederek teşekkür etti. Aynı şekilde ok meydanındaki şehir hastanesini de orayı da Cemil Hoca'nın adını oraya verdik. Cemil Taşçıoğlu aynı zamanda benim hemşerim. Çapa'dan olumlu sesler getirdi. Hadımköy'de İsmail Niyazi Kurtulmuş abimizin adını verdik. Şehir hastanelerini genişleterek devam ettiriyoruz. 11 şehir hastanemiz oldu. Bunların hava ulaşımıyla entegre oluşu sağlık turizminde bir patlama meydana getirecek.

GENÇLERE ÇAĞRI

Şimdi ben buradan milletime sesleniyorum. Özellikle 3 kavram burada önem arz ediyoruz. Maske mesafe temizlik. Aman ne olur bu 3 kavrama çok dikkat edin. Bir defa maske ihmal etmeyin. Hele hele kapalı mekanda kesinlikle takın. 1,5 metre mesafeyi koruyalım. Elimizi bir yere sürdük kesinlikle yıkayalım. Yapalım ki başımıza iş almayalım. Eğer buradaki tedbirlerimiz ele alınırsa ben inanıyorum ki çok kısa zamanda 65 yaş üstü abilerim kardeşlerim bu işten zarar görmeyecektir.

Gençlerimizde, "ben gencim bana bir şey olmaz" demesin. Maalesef bu hafta sonu, piknik alanlarında yol kenarların, askere gidenlerin yaptıkları işler doğru değil. Sonra bu işi telafi edemezsin.

"HER ŞEYİ SERBEST BIRAKTIK DİYE SALGIN BİTMİŞ DEĞİL"

Her şeyi serbest bıraktık diye bu iş bitti anlamına gelmez. Bugünün rakamlarını da buraya gelirken aldım. Baktığımız zaman vaka düştü. Vefat 18'e kadar inmişti. Bu defa 19, fena sayılmaz. Yoğun bakın 625, biz bu rakamı görmek istemiyoruz. Entübe hasta sayısının da aşağı düşmesini istiyoruz. İyileşen hasta sayısı güzel. Test sayılarımız iyi durumda. Gelişmeler bu noktada fena değil.Dünyada 11. sıradayız. Fena değiliz. Hatta Trump'a bu rakamları verince "ooo" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında salgınla ilgili uyardı: Her şeyi serbest bıraktık diye bu iş bitti anlamına gelmez

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