Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilişinin 86. yıl dönümü programında konuştu. TSK hakkındaki sözleri nedeniyle tepki çeken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a sert sözlerle yüklenen Erdoğan, Başarır'ın 2019 yılında bir şehit cenazesinde çekilen fotoğrafını hatırlattı.

"CENAZE NAMAZINDA BİLE PİŞMİŞ KELLE GİBİ SIRITIYOR"

Bu fotoğraf üzerinden CHP'li vekile yüklenen Erdoğan, "Gördünüz, cenaze namazında bile bu ahlaksız, terbiyesiz adam yanında birisiyle konuşurken pişmiş kelle gibi sırıtıyor" dedi.

"BU MİLLETİN DEĞERLERİ, KUTSALLARI VAR"

Konuşmasına devam eden Erdoğan, "Yahu bu milletin değerleri, kutsalları var. Siz bu kutsallara karşı bu denli ahlaki olmayan yollara tevessül edemezsiniz. İnanıyorum ki ilk seçimlerde bunlar çok daha büyük bir dersi Allah'ın izniyle alacaklar" ifadesini kullandı.

"BU MİLLET SENİ AFFETMEZ"

Konuyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Erdoğan, "Bay Kemal senin vekilin benim askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz bir cümle çıkmayacak. Bu millet seni affetmez. Biz Mehmetçiğimizi size yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Bunların cibilliyetinde bu var. Bunlar hiçbir zaman milletin şanına yakışır asker olmadılar" dedi.

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 500 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan için çeşitli ithamlarda bulunurken "cahil, takoz, hain" kelimelerini kullanmıştı.