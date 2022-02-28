Son dakika haberi! Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar - Haberler

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Son dakika haberi! Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi! Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "28 Şubat darbesi tarihimizin kara sayfalarından biri olarak tarihimize kazınmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "28 Şubat darbesi tarihimizin kara sayfalarından biri olarak tarihimize kazınmıştır. Darbe şakşakçılarının desteği ile ortaya çıkan 28 Şubat vakası tüm benzer olaylar gibi zaman içinde milli irade tarafından elbette tasfiye edilmiştir."

" TSK artık darbeyle, cuntayla, bildiriyle değil, sınırlarımızı korumadaki güçlü duruşuyla gündem olmaktadır."

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, TSK, Politika, Güncel, Haberler

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