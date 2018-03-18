Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristlerin İzlerini Silerken Aynı Zamanda Alt Yapısından Üst Yapısına...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından bu sabah 08.30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır." dedi.

Erdoğan, 18 Mart Stadyumu'nda düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı törenindeki konuşmasında, tüm şehit ve gazileri rahmetle yad ettiğini dile getirdi.

Gençlerin tezahüratları üzerine Erdoğan, "Böyle bir gençlik olduktan sonra Allah'ın izniyle yeni yeni Çanakkale Zaferlerini yakalamaya hazırız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından bu sabah 08.30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır. Teröristlerin çoğu zaten kuyruklarını kıstırıp kaçmışlardır. Kalan kılıç artıklarını ve geride bıraktıkları tuzakları da özel birliklerimiz ve Özgür Suriye Ordusu mensupları temizliyorlar. Afrin şehir merkezinde artık terör örgütünün paçavraları değil, huzurun ve güvenin sembolleri dalgalanıyor. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı dalgalanıyor. Bizlere bugünleri gösteren Rabbimize hamdediyorum, kahraman Mehmetçiklerimize şükranlarımı sunuyorum. Ülkelerinin hürriyeti ve aydınlık geleceği için canla başla mücadele eden Özgür Suriye Ordusu mensuplarına şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Afrin operasyonumuzu en başından beri yürekten destekleyen milletimize şükranlarımı sunuyorum. Kendilerini teröristlerin zulmünden kurtaran askerimizi sevinç gözyaşları içinde karşılayarak, bize kucak açan Suriyeli kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu operasyonla Türkiye bir kez daha Hakk'ın, haklının, mazlumun yanında olduğunu tüm dünyaya göstermiştir."

Daha önce Cerablus'ta, Rai'de, El Bab'ta, Azez'de ne yapıldıysa, Afrin'de ve çevresindeki yerleşim yerlerinde de aynısının yapılacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"140 bin kişi Cerablus'a döndü. Şimdi de Afrinli kardeşlerimiz Afrin'e dönecekler. Teröristlerin izlerini silerken aynı zamanda altyapısından üstyapısına bölgeyi yaşanabilir hale getirecek tüm adımları atacağız. Halen ülkemizde veya diğer yerlerde yaşayan bölge halkının en kısa sürede yurtlarına, evlerine kavuşmaları için gereken her türlü adımı atacağız. Türkiye'nin ve milletimizin, Suriye'nin ve Suriyelilerin bu ortak zaferi, terör örgütlerini aramıza bir hançer gibi sokmaya, bin yıllık kardeşliğimizi zehirlemeye çalışanlara verilmiş en güzel cevaptır. Bu zaferin bir kez daha hem ülkemize hem de Afrin bölgesindeki kardeşlerimize hayırlı olmasını Allah'tan diyorum."