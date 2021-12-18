Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio'yla görüştü
AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'yla görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'yla görüştü.
???????Mabeyn Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri
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