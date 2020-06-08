Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Hafter'i bekleyen sonu açıkladı: Her an sürecin dışına atılabilir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Hafter'i bekleyen sonu açıkladı: Her an sürecin dışına atılabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'da ABD-Türkiye arasında yeni bir dönemin başlayabileceği sinyalini vererek, "Hafter her an sürecin dışına atılabilir. Gelişmeler onu gösteriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Hafter'i bekleyen sonu açıkladı: Her an sürecin dışına atılabilir
08.06.2020 23:11 | Son Güncelleme: 08.06.2020 23:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında Libya'daki son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Libya ordusunun, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlere ağır darbe vurduğu ülkede Hafter devre dışı kalabilir.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu akşam Sayın Trump ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ABD-Türkiye arasında süreçle ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Yaptığımız görüşmede bazı mutabakatlarımız oldu, böyle bir adım belki olabilir. Hafter her an sürecin dışına atılabilir. Gelişmeler onu gösteriyor." dedi.

"TRUMP'LA GÖRÜŞMEMİZDE LİBYA KONUSU ÖNEM ARZ EDİYORDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşme ve Libya'daki son durumla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Akşam saatlerinde Sayın Trump ile bu görüşmeyi yaptık. Birinci derecede Libya konusu önem arzediyordu. Onlar da Libya'daki gelişmeleri merak ediyorlar. Biz de Libya'daki gelişmeleri ve Libya'da başarılı bir durumda olduğumuzu teyit etti. Bu son durum nedir, biz de tüm gelişmeleri anlattık."

HEDEF SİRTE'NİN ÇEVRESİNİ ALARAK SİRTE'Yİ KONTROL ETMEK"

Bildiğiniz gibi şu anda Türkiye burada BM'nin tanımış olduğu Serrac'ın destekçisi. Karşıda darbeci bir hafter var. Biz bu destepimizi sürdürüyoruz. Hafter'in yanında kim yer alırsa onun da karşısında duruyoruz. Şu an itibarıyla bir çok yer geri alındı. En hayati yerlerde de her an ilerliyor. Tarhuna bölgesi önemliydi, Fatiye çok çok önemliydi. Orası aynı şekilde alındı. Adeta Tunus'a dayanan Kuzey'deki bir koridor tamamen Serrac'ın kontrolü altına girmiş oldu. Bunlar Hafter'i çılgına döndürdü. Onlar kaçıyor, Serrac ve ekipleri kovalıyor. Şimdi Sirte'yi alma çalışmaları var. Hedef Sirte'nin çevresini alarak Sirte'yi kontrol etmek. Bu Rusya'yı rahatsız ediyor. Hafter'in böyle bir derdi yok bütün gücü Rusya'dan geliyor.

"LİBYA'DA YENİ DÖNEM BAŞLAYABİLİR, HAFTER SÜRESİN DIŞINA ATILABİLİR"

Bu akşam yaptığımız görüşmeden (Erdoğan-Trump görüşmesi) sonra ABD-Türkiye arasında süreçle ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Yaptığımız görüşmede bazı mutabakatlarımız oldu, böyle bir adım belki olabilir. Sayın Putin'le de görüşmelerim olacak. Rusya'nın orada bu şekilde bulunuyor olması... Onları kendileri ile konuşalım istiyorum. Hafter her an sürecin dışına atılabilir. Gelişmeler onu gösteriyor.

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