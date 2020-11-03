Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İzmir iddiasına ateş püskürdü: Cahil, izansız, vicdansız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Depremin 5. günü. Hala enkaz tümüyle kaldırılmış değil" sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Cahil, izansız, vicdansız bir kişiyle deprem tartışması yapmak millete zulümdür" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında İzmir'de meydana 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Depremin 5. günü. Hala enkaz tümüyle kaldırılmış değil" sözlerine tepki gösteren Erdoğan, "Enkazların hala kaldırılamadığından şikayetçi olacak kadar cahil, izansız, vicdansız bir kişiyle deprem tartışması yapmak millete zulümdür." ifadelerini kullandı.

"GÜNDEMİ ZEHİRLEMEYE ÇALIŞANLAR ÜZÜNTÜ VERİCİDİR"



Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın desteği ile bu çalışmaları hızlandırmak ve bir an önce binalarımızın, şehirlerimizi, mahallelerimizi güvenli hale getirmek zorundayız. Tek bir kardeşimizincanının, malının zarar görmemesi için imkanlar dahilinde yapılabilecek süratle değerlendirmekte kararlıyız. Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, dayanışmaya ihtiyacımız olduğu şu günlerde yalan, provokatif haberlerle gündeme zehirlemeye çalışanların ortaya çıkması bizi en çok üzendir. Depremzedelere çadır verilmediğinde, müzikle karşılandığımıza dek pek çok yalan tedavüle sürüldü. Kimi siyasi partilerin bu işin içinde rol alması, hatta bizzat kaynağı olması çok daha üzüntü verici. Daha bu sabah bir evladımızı yıkıntıların altından canlı olarak çıkarmanın sevincini yaşadığımız günde enkazların hala kaldırmadığını ifade edenlerle tartışma yapmak lüzumsuzdur."

"NEREDEYSE BÜTÜN KABİNE DEPREM BÖLGESİNDEYDİ"

"Deprem gibi ortak bir acıyı istismar edenlerin sıfatları ne olursa olsun, kalbi kin ve nefretle kararmış mahluklar olduğuna inanıyorum. Böyle bir meseleyi dahi iftira aracı haline dönüştürmeye çalışan bu mahlukları milletimizin vicdanlarına havale ediyorum. Tüm İzmirlilere geçmiş olsun diliyorum. 5 gündür hala enkaz kalkmadı diyorsun, ne kadar kaldın İzmir'de. Senin oradan çıkmaman gerekirdi. Orada senin bütün o bölgeyi dolaşman gerekirdi. Bunu yapmayacaksın, ama iftiraya devam edeceksin. Kızılay'ın orada aktif olmadığını söylüyorsun. Biz Kızılay'la da oradaydık, AFAD'la da oradaydık. Biz son ana kadar Bay Kemal oradan çıkmayacağız. İnanacağız ki artık bunların altında herhangi bir canlı yok ondan sonra işimizi bitireceğiz. Neredeyse kabinemizin tamamı oradaydı. Kriz merkezinde ben neredeyse tüm kabinemle toplantı yaptım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da oradaydı. Bu toplantıyı da orada yaptık."