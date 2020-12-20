Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan kimdir? Neden vefat etti, hastalığı nedir?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan kimdir? Neden vefat etti, hastalığı nedir?

20.12.2020 21:21 | Son Güncelleme: 20.12.2020 21:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan kimdir? Neden vefat etti, hastalığı nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın abisi merhum Hasan Erdoğan'ın Kocaeli Başiskele'de yaşayan oğlu Ahmet Erdoğan hayatını kaybetti. Peki Ahmet Erdoğan kimdir, nereli, hastalığı nedir, neden vefat etti? Tüm cevaplar haberimizde.

Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan vefat etti. Ahmet Erdoğan, koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

AHMET ERDOĞAN KİMDİR?

Ahmet Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın abisi Hasan Erdoğan'ın oğludur. Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan 73 yaşında koronavirüs nedeniyle vefat etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan kimdir? Neden vefat etti, hastalığı nedir?

AHMET ERDOĞAN NEDEN VEFAT ETTİ? HASTALIĞI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Koronavirüs nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi memleketi Rize'de olacak.

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