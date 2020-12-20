Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan kimdir? Neden vefat etti, hastalığı nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın abisi merhum Hasan Erdoğan'ın Kocaeli Başiskele'de yaşayan oğlu Ahmet Erdoğan hayatını kaybetti. Peki Ahmet Erdoğan kimdir, nereli, hastalığı nedir, neden vefat etti? Tüm cevaplar haberimizde.