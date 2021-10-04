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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı büyük ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı büyük ilgi gördü AK Parti'nin rekor oy aldığı ilçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı vatandaşlara hediye edildi Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem: "Cumhurbaşkanımızın eserini gençlerle buluşturuyoruz" "Türkiye birincisi olmamız hasebiyle yüzde 85,5 oy aldık.

KIRIKKALE (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı büyük ilgi gördü

AK Parti'nin rekor oy aldığı ilçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı vatandaşlara hediye edildi

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem:

"Cumhurbaşkanımızın eserini gençlerle buluşturuyoruz"

"Türkiye birincisi olmamız hasebiyle yüzde 85,5 oy aldık. Bu vesileyle de 186 adet kitap aldık"

KIRIKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı, AK Parti'nin Türkiye genelinde yüzde 85.6 oranla en fazla oy aldığı Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, gençler tarafından büyük ilgi gördü.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde yüzde 85,6 oy oranıyla Türkiye'de rekor kıran Kırıkkale'nin Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabından 186 adet satın aldı. Başkan Özdem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileterek gençlere kitabı hediye etti.

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ilerleyen süreçte daha fazla sayıda kitap alacağını ve tüm vatandaşlara hediye edeceğini söyledi.

"Vicdanların sesi olmak için ona layık olmaya çalıyoruz"

Oy orantısında kitap aldığını belirten Özdem, "Seçimlerde Türkiye birincisi olmamız hasebiyle yüzde 85,5 oy aldık. Bu vesileyle de 186 adet kitap aldık. Dedik ki; oyumuz orantısında kitap alalım. İnşallah daha fazlasını da ilerleyen zamanlarda alıp gerek ilçemizin köylerinde gençlerimize gerekse de il merkezimizdeki gençlere dağıtacağız. 85'inci sayfaya da baktığımızda; 'merhametini yitirmiş bir dönem bizler merhametin temsilcisi vicdanların sesi olmamız durumundayız' diyor, Sayın Cumhurbaşkanımız. Bizde vicdanların sesi olmak için ona layık olmak için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın eserini gençlerle buluşturuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eserini gençlerle buluşturmaya devam edeceğini dile getiren Özdem, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın eserini gençlerle buluşturuyoruz. Gençlerimizin istifadesine sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın selamını onlara iletiyoruz. Son çeyrek asra baktığımızda Türkiye'ye dünyaya adından söz ettiren bizleri mutlu eden, bizlerin her daim örnek alacağı bir liderle çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milletin umudu, Müslümanlığın umudu, 'daha adil bir dünya mümkün' diyebilen; Birleşmiş Milletlere son dönemlerde baktığınızda böyle güçlü bir sesle 'dünya 5'den büyüktür' diyen, bir Cumhurbaşkanıyla yol yürümekten her zaman memnuniyetimi her alanda dile getiriyorum."

"Burada gençlerimize verilen büyük bir önem var"

Kitabı merakla beklediğini anlatan Melik Can Akça (21), "Cumhurbaşkanımızın kitabını merakla bekliyordum. Başkanımız bize temin ettiği için teşekkür ederiz. Zaten burada gençlerimize verilen büyük bir önem var. Oturacaklar yerlerimiz, oynayacak futbol sahamız, tenis sahamız, basketbol sahamız. Yani çoğu yerde olmayan şeylerimizi ilçemize temin ettiği için çok teşekkür ediyorum. Kendisinden çok memnunuz gençler olarak. Her türlü yardımcı oluyor bize. Kendisinden son derece memnunuz yaptığı çalışmalarla" diye konuştu.

"Daha adil bir dünya kavramı bizim için önemli bir değer"

Kitabı internetten getirtmeyi düşündüğü belirten Mustafa Demir (40), "Sayın belediye başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'daha adil bir dünya' adlı kitabını bizlere takdim etti. Zaten sosyal platformlardan kitabın çıktığını duymuştum, getirtmeyi düşünüyorduk internet aracılığıyla tevakkuf oldu. Kendisi bize böyle bir kitap hediye etti. 'Daha adil bir dünya' kavramı bizim için önemli bir değer. Dünyada herkesin sustuğu, gerçekleri herkesin konuşamadığı dünyada bir tek lider çıkıp dünyanın gözüne baka baka doğruları söylemesi hem Türkiye'de hem de dünyada bizleri gururlandırıyor, onurlandırıyor" şeklinde konuştu.

Ömer Faruk Keser ise "Kitabı uzun zamandır bekliyorduk Cumhurbaşkanımızın Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Bu kitabı okuyacağım. Bitirmeyi de düşünüyorum. Başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı büyük ilgi gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı büyük ilgi gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı büyük ilgi gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı büyük ilgi gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı büyük ilgi gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı büyük ilgi gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı büyük ilgi gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı büyük ilgi gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı büyük ilgi gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı büyük ilgi gördü
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