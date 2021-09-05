Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç kitabı var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitaplarının isimleri nelerdir? Son çıkan kitabı hangisi? Konusu ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitap, 6 Eylül'de kitapseverlerle buluşuyor. Bunun ardından vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç kitabı var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitaplarının isimleri nelerdir? Son çıkan kitabı hangisi? Konusu ne? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitapları nelerdir? Ne zaman çıktı? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kitapları nelerdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaç kitabı var, konusu ne? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kitaplarının isimleri nedir? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KAÇ KİTABI VARDIR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı toplamda 2 kitabı bulunmaktadır. Bunlar:

- Küresel Barış Vizyonu

- Daha Adil Bir Dünya Mümkün

Bu kitaplara ek olarak "Bu Şarkı Burada Bitmez" kitabı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılan söyleyişden oluşmaktadır.

DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN KİTABI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitap, 6 Eylül'de kitapseverlerle buluşuyor. Erdoğan tarafından kaleme alınan kitapta ara başlıklar halinde dünya genelindeki sorunlar ele alınarak çözüm yolları anlatılıyor. Kitabın arka kapağında ise "Çözüm önerimiz ise "Dünya beşten büyüktür" ifadesinde kendini bulan, BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesini merkeze alan bir perspektifin hakim kılınmasıdır." ifadeleri yer alıyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN KİTABI KAÇ TL?

İlk basımı Turkuvaz Kitap tarafından Türkçe olarak yapılan eser, 40 TL'den satışa sunulacak. Kitabı internetten sipariş verenler ise 32 liraya alabilecek. Kitabın ön kapağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portre fotoğrafı bulunuyor.