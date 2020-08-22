Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz açıklaması Rus ve Çin medyasında
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz açıklaması Rus ve Çin medyasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz açıklarında Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin bulunduğuna dair açıklamaları Rus ve Çin basınında geniş yer bulurken birçok uzman konuyla ilgili farklı görüşlere yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz açıklaması Rus ve Çin medyasında
22.08.2020 09:45 | Son Güncelleme: 22.08.2020 09:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz açıklarında Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin bulunduğuna dair açıklamaları Rus ve Çin basınında geniş yer bulurken birçok uzman konuyla ilgili farklı görüşlere yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta başında bugün için önemli bir müjdeyi Türk halkına duyuracaklarını açıklamasının üzerine tüm dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. Erdoğan'ın Karadeniz açıklarında 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu açıklaması üzerine Rus basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını okuyucularına sok dakika haber olarak duyurdu. Rusya'nın TASS haber ajansı abonelerine ve okuyucularına aktardığı haberde Erdoğan'ın bulunan doğal gaz ile ilgili verdiği bilgiler yer aldı. Tass haber ajansı haberinin başlığında, "Türkiye, Karadeniz'de büyük bir doğal gaz rezervi buldu" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın önemli haber ajanslarından biri olan Ria Novosti'de yine Erdoğan'ın aktardığı bilgilerden yola çıkarak bulunan doğal gaz rezervi ile ilgili teknik bilgilere yer verirken haberinin başlığında ise "Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz buldu" başlığını kullandı. Rusya'nın önemli haber kanallarından biri olan iz.ru'da Erdoğan'ın açıklamaları geniş yer bulurken haberde Türkiye'nin Akdeniz ile Karadeniz'de doğal gaz ve petrol arama çalışmaları hakkında yaşanan süreçler hatırlatıldı. Rusya'da yayın yapan önemli ekonomi portallarından İnvesting.ru ise Erdoğan'ın ifadelerini kullanarak duyurduğu haberde bulunan doğal gaz rezervinin ülke tarihinde bugüne kadar keşfedilen en büyük rezerv olduğuna dikkat çekti.

Analistlerden Rusya için kaygılandırıcı yorumlar geldi

Rusya'nın ekonomi analistleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk halkı için müjdelediği doğal gaz bulunmasına dair önemli görüşler bildirdi. Rus basınına beyanat veren Ulusal Enerji Güvenliği Vakfı Baş Analisti İgor Yuşkov çok çarpıcı ifadeler kullanarak, "Mavi Akım ve TürkAkım boru hatlarından Türkiye'nin gaz alımı var. Türkiye'nin bu hatlar üzerinden gaz alımı ilkbahar ve yaz aylarında düşüyor. Türkiye'nin bulduğu doğal gaz nedeniyle bir hattı gözden çıkarabilir. Mavi Akım Gazprom'a ait değil. Botaş'ın da burada hissesi var. Türkler için Mavi Akım'dan gaz alımını durdurmak daha akılcı olacaktır" dedi.

Türkiye, Avrupa ülkelerinde en az gaz alan ülke durumuna düşebilir

Türkiye'nin bulduğu gazın hatırı sayılabilir oranda büyük bir rezerv olduğunu söyleyen Yuşkov, "2020 Gazprom için Türk pazarındaki en kötü yıl olabilir. Türkiye'nin bulduğu doğal gaz haricinde 2017 ve 2019 yıllarına oranla 2020 yılında Türkiye'ye daha az gaz akışı yapıldı. Türkiye, Rusya'nın Avrupa pazarına gaz akışı sağladığı ülkeler arasında en az gaz alabilen ülke durumuna düşebilir" dedi.

Türkiye'nin bulduğu doğal gaz nedeniyle biten enerji anlaşmalarının yeni görüşmelerinde Türkiye'nin daha güçlü pozisyona geldiğini ifade eden Yuşkov, Libya ve Suriye konularında Rusya ile anlaşmazlıkları olan Türkiye'nin Moskova üzerinde büyük bir baskı kurabileceğine dikkat çekti.

Türkiye, Rus gazını almasına gerek kalmayabilir

Rusya'nın en büyük petrol şirketlerinden olan RusEnergy şirketinin Petrol ve Gaz araştırma uzmanı Mikhail Krutikhin, Ekho Moskvy radyosuna yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin yılda 10 milyar metreküp gaz çıkarabileceğine dikkat çekerek, "Türkiye gerekli yatırımlara hemen başlaması durumunda 2023 yılında gaz çıkarmaya başlayabilir. Türkiye şuanda yıllık 47-48 milyar metreküp gaz tüketiyor. Bu gazın bir kısmını Azerbaycan'dan bir kısmını İran'dan alıyor. Bazı ülkelerden de katılaştırılmış gaz alabiliyor. Eğer Türkiye kendi çıkaracağı gazın yanı sıra Azerbaycan ile İran alternatiflerini kullanırsa Rus gazını almadan da yapabilir" diyerek bunun Rusya için büyük sorunlara neden olabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi Çin basınında da geniş yer buldu. Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz keşfettiği müjdesini 'flaş haber' olarak duyurdu.

Çin'de iktidardaki Komünist Parti'nin İngilizce yayımlanan resmi gazetelerinden Global Times'in haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Karadeniz'de büyük miktarda doğal gaz rezervi keşfettiğini söylediği aktarıldı. Haberde, Türkiye'nin Fatih sondaj gemisinin, Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküplük bir doğal gaz rezervi keşfettiğine işaret edilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye, tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini yaptı" ifadelerine yer verildi.

Global Times'in haberinde, Türkiye'nin Karadeniz doğal gazını 2023 itibarıyla kullanıma sokmayı hedeflediği de belirtildi.

Komünist Parti'nin resmi yayın organlarından People's Daily grubu çatısı altındaki Huanqiu Wang'da yer alan haberde ise Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta içinde, Cuma günü "Türkiye için yeni bir dönemi başlatacak" iyi bir haber vereceği hatırlatıldı. Haberde, Erdoğan'ın açıkladığı Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin Türkiye'nin 20 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabileceğinin belirtildiği de aktarıldı.

Diğer yandan, Şanghay merkezli The Paper gazetesinde çıkan haberde de Türkiye'nin Karadeniz'de yaptığı 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfiyle enerjide dışa bağımlılığını azaltmayı umduğunun altı çizildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Enerji sorununu çözmeye kararlıyız ve net enerji ihracatçısı olana kadar sıkı şekilde çalışacağız" ifadelerine de yer verilen haberde, Albayrak'ın söz konusu doğal gaz sahasının ülkenin cari açığının kapanmasını sağlayacağını söylediği de aktarıldı.

Jiemian Xinwen haber portalında yer alan haberde ise Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in Karadeniz'deki doğal gaz keşfi ile ilgili açıklamalarına yer verildi. Haberde, Bakan Dönmez'in yeni doğal gaz rezervinin ekonomik değerinin 65 milyar dolar olduğunu açıkladığı ifade edildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Manşet

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