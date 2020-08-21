Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, Kütahya'da sevinçle karşılandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, Kütahya'da sevinçle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, Kütahya'da sevinçle karşılandıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Sondaj gemisinin Tuna-1'de başladığı çalışmada, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiği müjdesi, Kütahya'da sevinçle karşılandı.

21.08.2020 18:09 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, Kütahya'da sevinçle karşılandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Sondaj gemisinin Tuna-1'de başladığı çalışmada, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiği müjdesi, Kütahya'da sevinçle karşılandı. Açıklamayı televizyon ve telefonlarından takip eden vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjdeyi, Kütahya'daki vatandaşlar televizyon ve telefonlarından büyük bir heyecanla takip etti.

Erdoğan'ın açıklamasını televizyondan izleyen Orhan Çamcıoğlu (55), '55 yaşındayım ve böyle bir müjde daha önce duymadım. Bu kadar sevindiğimi hatırlamıyorum. Memleketimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Çok sevinçliyim. Bu, torunlarımızın ve memleketimizin ferah içinde yaşayacağı bir ortam demek. Daha güzel haberler bekliyoruz. Doğalgazı kaptık, sırada petrol var" dedi.

Aziz Tan, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gerçekten çok teşekkür ederim. Bu ülkenin genç nesli ve aileleri bundan sonra sıkıntı yaşamayacak" diye konuştu.

Market işletmecisi Sefa Koyak ise, 'Cumhurbaşkanımızın bugün verdiği müjde ile millet olarak çok sevindik. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok büyük bir savaş veriyoruz. Allah'ın izniyle bu savaşın üstesinden de geleceğiz. Doğal gazımızın milletimize ve vatanımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, Kütahya'da sevinçle karşılandı

Kaynak: DHA

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