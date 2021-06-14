Kritik görüşmeye saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında ilk temas gerçekleşti
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Kritik görüşmeye saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında ilk temas gerçekleşti

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

Belçika'da merakla beklenen NATO Liderler Zirvesi başladı. 30 ülke liderinin aile fotoğrafı için bir araya gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında ayaküstü ilk temas gerçekleşti. Zirvenin ardından saat 18.00'de Erdoğan ile Biden görüşecek.

Tüm gözlerin çevrildiği NATO Liderler Zirvesi Brüksel'de başladı. 30 ülkenin lideri aile fotoğrafı için bir araya geldi. Fotoğraf çekimlerinin ardından zirvenin oturumlarla devam edeceği bildirildi.

SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYULDU

Koronavirüs salgınından bu yana ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen zirve kapsamında liderler sosyal mesafe kuralına uygun olarak aile fotoğrafı çekimine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminde ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yan yana poz verdi.

AYAKÜSTÜ İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden aile fotoğrafının çekilmesinin ardından ayaküstü ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'ın koluna dokunduğu görülüyor.

NATO Zirvesi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında ilk temas gerçekleşti

BIDEN KISA BİR AÇIKLAMA YAPTI

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi öncesinde Avrupa'ya mesaj göndererek "ABD yanınızdadır." dedi. Biden, NATO Zirvesi için NATO Karargahı'na geldikten sonra Genel Sekreter Jens Stoltenberg'le kısa açıklama yaptı.

Kritik görüşmeye saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında ilk temas gerçekleşti
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Kritik görüşmeye saatler kaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden saat 18.00'de bir araya gelecek
Kritik görüşmeye saatler kaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden saat 18.00'de bir araya gelecek
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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