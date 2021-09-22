New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Erdoğan, çektirdiği kareyi sosyal medyada paylaştı - Haberler
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New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Erdoğan, çektirdiği kareyi sosyal medyada paylaştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi Binası'nın bahçesinde sergilenen Göbeklitepe'deki 12 bin yıllık dikilitaşların replikasını ziyaret etti. Ziyaretin ardından Twitter'dan bir paylaşım yapan Erdoğan, dikilitaş ile çektirdiği kareyi de takipçileri ile paylaştı.

Göbeklitepe'yi temsilen, T şekilli P18 dikilitaşının yarı yarıya küçültülmüş kopyası, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi Binası'nın bahçesinde sergilenmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından, BM binasının bahçesinde sergilenen dikilitaş replikasını ziyaret etti.

"ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa'da yer alan ve 'tarihin sıfır noktası' olarak adlandırılan Göbeklitepe'deki dikilitaşların bir sureti, New York'taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmeye başladı. Ülkemize ve Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında dikilitaş replikasını ziyaretinde çekilen fotoğrafa da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göbeklitepe'deki dikilitaşın replikasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göbeklitepe'deki dikilitaşın replikasını ziyaret etti

"TÜM DÜNYAYA TANITMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Göbeklitepe'deki P18 sütununun örneğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ziyaret ettiklerini belirtti. Bakan Ersoy, "Anadolu topraklarının tüm insanlık için önemini ortaya koyan Göbeklitepe'yi tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Erdoğan, çektirdiği kareyi sosyal medyada paylaştı

New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Erdoğan, çektirdiği kareyi sosyal medyada paylaştı
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Haber: New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Erdoğan, çektirdiği kareyi sosyal medyada paylaştı - Haberler
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