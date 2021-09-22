"Göbeklitepe'deki dikilitaşların bir sureti New York'taki BM binasının bahçesinde sergilenmeye başladı"

NEW YORK (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "tarihin sıfır noktası' olarak adlandırılan Göbeklitepe'deki dikilitaşların bir suretinin New York'taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmeye başladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa'da yer alan ve 'tarihin sıfır noktası' olarak adlandırılan Göbeklitepe'deki dikilitaşların bir sureti, New York'taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmeye başladı. Ülkemize ve Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

(Mevlüt İşli/İHA)

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