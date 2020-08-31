Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Giresun'da vatandaşlarla buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da sel felaketinin vurduğu bölgeyi havadan inceledi. İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un eşlik ettiği Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip AFAD tarafından hazırlanan grafikleri inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı'nda düzenlenecek Su Ürünleri Av Sezonu açılışına katılmak ve yaşanan sel felaketi sonrası incelemelerde bulunmak için kente geldi. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum brifing verdi.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. Çok sayıda askeri ve emniyet mensubu havalimanı çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken; Sahil Güvenlik gemisi denizden, helikopterler ise havadan güvenlik çemberi oluşturdu. Erdoğan, helikopter ile sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesinden havadan incelemelerinin ardından, vatandaşlarla sohbet etti.

AFAD BAŞKANI ERDOĞAN'I BİLGİLENDİRDİ

Daha sonra tören alanına gelen Erdoğan, yaşanan felaket hakkında AFAD tarafından hazırlanan grafikleri inceledi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu,sel felaketinin yaşandığı ilçedeki çalışmalar hakkında Erdoğan'a bilgi verdi.