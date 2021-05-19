Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nin ikincisinde gençlerle Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nin ikincisinde gençlerle Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Kütüphane Söyleşileri kapsamında gençlerle bir araya geldiği program bu akşam saat 20.00'de ortak yayınlanacak. Kütüphane Söyleşileri'ne ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kütüphane Söyleşileri'nin ikincisinde Millet Kütüphanemizde gençlerimizle bir araya geldik. Oldukça keyifli geçen, gençlerimizle bir çok konuyu konuştuğumuz söyleşimiz bu akşam saat 20.00'de TV ortak yayını ve sosyal medya hesaplarımızda olacak" ifadelerini kullandı.

(Derya Yetim/ İHA)

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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