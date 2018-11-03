Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eş zamanlı olarak ABD ve Türkiye Saatiyle belirlenen zamanda yaptırımlar kaldırıldı"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eş zamanlı olarak ABD ve Türkiye saatiyle belirlenen gün ve saatte yaptırımlar kaldırıldı. Süreci karşılıklı takip ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi oturumuna geçildi. Oturumun ardından Türkiye-Ukrayna arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey sonuçlarına ilişkin ortak bildiri imzalandı. İmza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ortak basın toplantısı düzenledi.

"Yol haritasının uygulamaya konulma zamanı dedik ve süreç başladı devam ediyor"

ABD Başkanı Trump'la yapılan görüşmeyle ilgili basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle Sayın Trump'la görüşmede bildiğiniz gibi masada olan çok önemli bazı konular var. Bunlardan bir tanesi Kuzey Suriye'deki gelişmeler, bunun başını da Münbiç çekiyor. Münbiç'te devriye çalışmaları şu anda devam ediyor. Görüşmeyi yaptığımız gün bu çalışmalarla ilgili harekat başlamıştı. Önce eğitim çalışmaları Gaziantep'te, Türk ve Amerikan askerleri yaptı. Ardından devriye çalışmaları planladığını gibi devam ediyor. Bir an önce Münbiç'ten bu terör örgütleri PYD, YPG bunların çıkmasıdır, bunların orayı terk etmesidir. Çünkü bununla ilgili Dışişleri Bakanı ve ABD Bakanı Pompeo arasında bir yol haritası vardı. Bu harita 90 günlük bir haritaydı ve uyulmadı bu çok çok aştı. Bu yol haritasının artık uygulamaya konulma zamanı dedik ve süreç başladı devam ediyor" dedi.

"Eş zamanlı olarak ABD ve Türkiye saatiyle belirlenen zamanda yaptırımlar kaldırıldı"

ABD Başkanı Trump'la yapılan görüşmeyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diğer önemli konu da malum finans meselesiyle alakalı Halk Bankası'na yönelik adımlardı, bu konuları görüştük. Bu konularla ilgili ilgili bakan arkadaşlarıma hemen talimat veriyorum dedim. Münbiç'le ilgili bakan arkadaşlarıma talimat veriyorum dedi. Bakanlara verdiği talimatı biz de gördük, nitekim savunma bakanı hemen savunma bakanımızı aradı, aynı şekilde hazine ve maliye bakanımızı hemen ertesi gün aradılar. Şu anda görüşmeler bu konuyla ilgili devam ediyor. Bu sürecin başlamış olması her türlü önemli. İçişleri ve Adalet Bakanlığımız alakalı konuda eş zamanlı olarak yaptırımı kaldırma kararına varmıştık. Eş zamanlı olarak ABD ve Türkiye saatiyle belirlenen gün ve saatte yaptırımlar kaldırıldı. Süreci karşılıklı takip ediyoruz. 10-11 Ekim'de Paris'te uluslararası toplantı var, bu toplantıda Trump'la orada görüşmeyi daha farklı konular olmak üzere yüz yüze görüşme imkanımız olacak. Sayın Putin'le aynı şekilde dünya liderlerinin bazılarıyla bu konuları görüşme fırsatı yakalayacağız" diye konuştu.