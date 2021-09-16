Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa sürede enflasyonu kontrol altına alacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir'de katıldığı '2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı' etkinliğinde konuştu. Ekonomiye yönelik mesajlar veren Erdoğan, "Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı ve sıkıntıları biliyoruz. En kısa sürede enflasyonu kontrol altına alacağız. Kısa zamanda raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı' etkinliklerine katılmak üzere Kırşehir'e geldi. Cacabey Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ETNO Sporları Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve milletvekilleri katıldı. Kırşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterileri ile başlayan etkinlikte konuşan Erdoğan, "Modern dünyanın son yüzyılda keşfettiği çareler, bizim ahi ocaklarının nizamnamelerinde ayrıntılı olarak yazılıdır. İnsanlığın bugün geldiği nokta, teknolojide ve bilimde katedilen mesafe böyle bir birikimin neticesidir. Yahya Kemal'in deyimiyle 'kökleri mazide olan ati' olarak bizlere düşen görev, tarihimizin iz bırakan olaylarını önce kendimiz hatırlamak sonra da tüm dünyaya hatırlatmaktır. Millet olma bilincini bu şekilde canlı tutacağız. Bu şekilde yollarımızı genişleteceğiz. Hedeflerimizi bu şekilde büyüteceğiz. Kendi siyasi hayatımızda da devleti yöneticiliğimizde de hep bu anlayışlar hareket ettik ve etmeye devam ediyoruz. Bu nedenle '2023, 2053 ve 2071' diyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın çırak, kalfa ve ahisine törenle plaketlerini verdi. Ticaret Bakanı Muş da Erdoğan'a plaket verdi.