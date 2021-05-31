Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokraside ve ekonomide Türkiye'yi dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındaki seçkin yerine çıkartarak milletimize...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu